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'Bu camia top gibi sürekli dönüyor!' sözleri sonunu getirdi! Bu adımı...

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:25:00 -
'Bu camia top gibi sürekli dönüyor!' sözleri sonunu getirdi! Bu adımı...

1. Lig ekibi Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı açıklandı. Üzülmez'in Rizespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ise gündeme damgasını vurmuştu.

1. Lig ekibi Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı açıklandı. Üzülmez'in Rizespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ise gündeme damgasını vurmuştu.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor, 1'inci Lig'de 27 maç sonunda topladığı 53 puanla 2'nci sırada yer alıyor.

İbrahim Üzülmez'in Eyüpspor'un başında son olarak çıktığı Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar sonunu getirdi.

Üzülmez, bir teknik direktörün Eyüpspor Başkanı ile görüştüğü yönündeki iddialara da cevap vererek, “O ismi zaten söyleyen söylüyor. Hocalar gelip geçer. Eyüpspor’a bir sürü hoca geldi, biz de gidebiliriz. Kulüpler bakidir. Teknik adam takımın başındayken bazı şeyler konuşulması doğru değil. Futbol camiasından dürüstlük beklenmez. Futbol topu gibi her tarafa dönen bir camia. Herkes birbirinin sırtına basarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz görevimizin başındayken olmaz. Ayrıldıktan sonra başkanla konuşursun, bunlar olur. Bir ayrılalım, ayrılmadık takımın başındayız” ifadelerini kullandı.
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