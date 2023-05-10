Bu çağrılar tesadüf değil! Sapkın LGBT'nin tercihi Kemal Kılıçdaroğlu

İnsanlığın hilkat ve fıtratına aykırı olan, Allah'ın lanetlediği sapkın eşcinselliğe CHP ve HDP/PKK'liler ile destekçilerinin "demokrasi ve özgürlük" adı altında meşruiyet kazandırma çabaları devam ederken TİP'li sapkın adayı Zeynep Esmeray Özadikti, 'Bay Kemal' için oy istedi.

Toplumun en önemli yapı taşlarından biri olan aile kurumunu ortadan kaldırmak ve yaratılış fıtratına savaş LGBT'lilerin hedefi bu kez TBMM'ye girmek. Bu amaçla vekil olmak için harekete geçen isimlerden birisi de TİP İstanbul Milletvekili Adayı Zeynep Esmeray Özadikti oldu.

Zeynep Esmeral Özdikti, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek, "Bizim kapanmamış bir hesabımız var. Biz çok kan kaybettik. Benden sonra gelen arkadaşlar biz yok sayılıyoruz. Artık yalnız değilsiniz. Hesabımızı sormamız için bir oy Kemal'e bir ay TİP'e" dedi.