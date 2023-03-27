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Spor Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
Spor

Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 15:48:00 - 2023-03-27 15:48:30
Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Süper Lig'in 4 büyük takımı bu sezon transferde toplam ‘1 milyar 266 milyon TL' eksi bütçe verdi. Sezon sonunda kulüpler satış yapamazsa tablo daha da kötü duruma gelecek.

Süper Lig'in 4 büyük takımı bu sezon transferde toplam ‘1 milyar 266 milyon TL' eksi bütçe verdi. Sezon sonunda kulüpler satış yapamazsa tablo daha da kötü duruma gelecek.

Liglere verilen milli arada G.Saray'da mali genel kurul, Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı, Trabzonspor'da ise olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonrası 4 büyüklerin borçlarının inanılmaz seviyeye geldiğini bir kez daha gördük. Sarı-Kırmızılılar, borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğunu açıkladı. Bordo-Mavililer, borcunun 2 milyar 835 milyon TL olduğunu ifade etti. Siyah-Beyazlılar'da ise borç 5 milyar 752 milyon TL'ye dayanmış durumda. F.Bahçe'nin son Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcunun 6 milyar 537 milyon TL olduğu belirtilmişti.

Böylelikle G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 19 milyar 757 milyon TL'ye ulaştı ve 20 milyara dayandı. Ancak dört büyükler transfer yapmaktan bu sezon da kaçınmadı. G.Saray, Transfermarkt verilerine göre; transfer dönemini 32 milyon 440 bin euro ekside kapattı. F.Bahçe'nin transfer karnesi 13 milyon 710 bin euro eksi verdi. Akşam'a göre; Beşiktaş'ın ise transfer bilançosu eksi 15 milyon 550 bin euro... Son şampiyon Trabzon ise; bu alanda üç büyüklerin çok gerisinde kaldı. Bordo-Mavililer, sadece 13 bin euroluk artı verdi. 4 büyükler transfer sezonunu toplam 61 milyon 687 bin euro eksi vererek tamamladı. 1 milyar 266 milyon TL transfer eksisi verilmiş oldu.

SATIŞLAR OLABİLİR

F.Bahçe'de Arda Güler, Osayi, Crespo ve Ferdi Kadıoğlu Avrupa takımlarının gözdesi halinde. G.Saray'da da Nelsson, Torreira, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, dış transfer piyasanın önemli isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş'ta ise Gedson ismi ön plana çıkmış durumda. Trabzon'da Trezeguet ile Al Ahly, Bakasetas ile Wolfsburg yakından ilgileniyor. Bardhi'ye İtalya'dan, Bartra ve Maxi Gomez'e ise İspanya'dan teklifler var. Vitor Hugo ile Peres'in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Kısacası sezon sonunda Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı yaşanabilir. Borçları 20 milyar TL'ye dayanmış olan 4 büyükler, bu borçları belli bir seviyeye indirmek istiyorsa kadrolarındaki önemli oyuncularını satarak gelir elde etmek zorunda.
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Yorumlar

Diyarbakır zazzasi

Ülkemizi başta bu 4 büyük kulüp olmak üzere tüm futbol kulüpleri ve basketbol hentbol voleybol diğer tüm branşlarda dahil Ülkemizi ekonomik kriz sebebiyetin etkili aktörleri bunlardan 2 sebebi ve aktörleri ise feto terör örgütü ile akraba eş dost olan toptancı gida sebze hali market bakkal fırıncılar fabrikalar ve tarımla uğraşanlar 3 cü aktörleri hdppkk ile akrabalık eş dost olan fabrikalar toptancı gıda ve sebze hali bakkal market fırıncılar chp de aynı gelecek saadet vatan partisi memleket partisi ata ittifakı deva ve diğer muhalifler kim ne derse desin nasıl inanıyorsa inansın bunlar hepsi bırakın recep Tayyip Erdoğan gitmesi vallahi neredeyse devletimizi çökme noktasına getirilmekte 

Musatafa bayram

Onlar borç ödemiyorki borcu devlet bankaları yanı bizim vergiler ödüyor kendi ceplerinden ödesinler de o zaman görelim elin şeyiyle ğerdeğe girmek kolay borcu vatandaş ödüyor ne olacak
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