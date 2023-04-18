Bu bitkileri koparanlara 5,6 milyon TL idari para cezası uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından, biyokaçakçılığı önlemek maksadıyla çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda ülkede ait genetik kaynaklardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların ülkemiz menfaatine kullanılmasının sağlanmasının hedeflendiği “Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi"nin devamı niteliğinde bir dizi çalışma yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde; biyokaçakçılık konusunda jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinde görev yapan kolluk kuvvetlerine eğitimler verilmesi, biyokaçakçılık ile mücadele için ilgili kurumlar arasında eşgüdümün ve işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal ve kurumsal düzenlemelerdeki eksikliklerin belirlenmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve halkın bilinç düzeyinin arttırılması gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde 2007 yılından bugüne kadar toplam 86 vakada 21 farklı ülkeden 156 kişi hakkında, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi veya nesli tehdit/tehlike altında olanlar ile nadir bitki türlerinin mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmesi sebebiyle yaklaşık 5,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Vakalar özellikle Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile Akdeniz Bölgeleri'nde yoğunlaşıyor. Son beş yılda karşılaşılan biyokaçakçılık vakalarında başta orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kelebekler, böcek türleri, engerek türleri, semender türleri, turnagagası, kara kaplumbağası, meşe sürgünleri, defne, sandal, mantar türleri, nehir tırağı gibi türler tespit edildi.

DKMP Genel Müdürlüğünce ayrıca biyokaçakçılık vakalarının takibini kolaylaştırmak üzere “Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi" kurulmuş olup 2007 yılından bu yana yasal işlem uygulanan biyokaçakçılık vakalarına ilişkin bilgi ve veriler sisteme yükleniyor. Söz konusu verilerin İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin kullanımına açılması ve elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımında bulunulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'na doğrudan ve anında veri akışı sağlanabiliyor. Kolluk Kuvvetleri ile Bakanlık arasındaki biyokaçakçılık verilerinin paylaşımıyla biyokaçakçılık vakalarının takibi ve önlenmesi sağlanıyor. (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO