Bu bitki karaciğerdeki yağı temizliyor, zehri atıyor! Her sabah sütün içine bir kaşık... Duyanlar koşup alıyor

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Baharat, sadece yemeklerinize tat katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı olmanın sırrını da taşır. Hafıza, odaklanma ve hatta enerji seviyelerine tavan yaptıracak kadar önemli etkilere sahip olabilir. İşte vücudunuzu değiştirecek o baharatlar…
Beyin sağlığı konusunda uzmanlaşmış Nörolog Dr. Brandon Crawford, enerji seviyelerini ve genel refahı artırmak için en iyi beş baharatın hangileri olduğu konusunda önemli bilgiler verdi.
Karabiber
En yaygın kullanılan baharatlardan olan karabiber, beyindeki nörotransmitter aktivitesini artırarak hafızayı ve bilişsel işlevi iyileştiren bir bileşik olan piperin içerir.
Piperinin ayrıca vücudun hem gıdalardan hem de takviye kaynaklarından diğer besinleri emmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.
Her sabah 1 kaşık deneyin!
Crawford'un açıkladığı gibi, latte'de karabiberi zerdeçal ile birleştirmek genel sağlık açısından birebirdir.
"Karabiberdeki aktif bileşik olan piperin, kurkumin emilimini (zerdeçalda bulunan bileşik) %2.000'e kadar artırabilir. Bu sinerji, kurkuminin beyin için faydalarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda sindirimi ve besin emilimini iyileştirmeye yardımcı olur ve dolaylı olarak bilişsel sağlığı destekler," diye açıkladı.
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