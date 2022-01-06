‘Bu bir rekor ama yeterli değil’ İsmail Demir yeni hedefi açıkladı

Türkiye’nin savunma sanayi politikalarında atılan adımlarla 20 yıllık dönem içerisinde belirlenen hedeflere başarıyla ulaşıldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin başarısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayii sektörü başarıdan başarıya koşuyor. Dünyanın her yanına insansız hava aracı, zırhlı araç, roket, füze, mühimmat, elektronik sistemler, uydu ve uçak parçaları gönderen sektör, 2021 yılında 3 milyar 224 milyon dolarlık ihracat başarısı elde etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 hedefini en az 4 milyar dolar olarak belirlediklerini söyledi. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'e açıklamada bulunan Demir, "Bu bir rekor ama bizim için yeterli bir rekor değil, çok daha fazlasını bekliyoruz" dedi.

Savunma fuarları meyvesini veriyor

2021 yılı için 3 milyar doların aşılmasını zaten öngördüklerini hatırlatan Demir, fuarların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"2021 deki fuar faaliyetlerinin meyveleri arkadan geliyor. 2021’deki faaliyetlerin sonuçlarının bazıları 2022, 2023’e sarkacak. Bu artışta tabii, havacılık sektörünün de payı var. Biz savunma/havacılık sektörü olarak konuşuyoruz. Havacılıkta da bir toparlanma bekleniyor bu toparlanmayla beraber rakamların çok daha üste çıkacağını umuyoruz."

İsmail Demir, Mehmet Acet'in "Havacılıkta SİHA ve İHA satışlarının ciddi bir ihracat katkısı oldu, değil mi?" şeklindeki sorusunu ise şöyle cevapladı:

Havacılıkta satışlar artacak

"O bir kalem. Diğer kalem de TUSAŞ gibi, TEİ gibi şirketlerimizin yaptıkları ihracatlar var. Havacılık alanında parça ve ürün olarak biz SİHA’ların ve küçük DRON’ların yanında havacılık sektöründe yapılan imalatlar, ihracatlar var. Bunlar da önemli, bunların da artmasını bekliyoruz, havacılık alanında bir artış olacak."

Bazı satışların eli kulağında

Türk savunma ürünlerine Afrika ülkelerinden büyük talep olduğunu dile getiren İsmail Demir, "Asya, Uzakdoğu, Güneydoğu Asya ülkelerinde de önemli faaliyetler var. Bazı ihracatlar yapıldı, bazılarının da eli kulağında. Çok yakında oradan da güzel haberler alabiliriz. Güney Amerika dahil, uzak coğrafyalarda sürekli bir pazarlama faaliyetimiz var ve bunların sonuç verdiğini görüyoruz. Avrupa'da açılımlarımız oldu. Polonya, Litvanya, macaristan gibi ülkelerle çeşitli temalar var. Ukrayna zaten malum... Bunların sonuçlarını yakında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İhracatta yeni hedefi soran Acet'e Demir'in cevabı şöyle oldu: "2022 için 4 milyar doların üzerini gözümüze kestiriyoruz diyebilirim. 4 milyarın altında kalmamamız gerekiyor. Bizim için mutlak bir sınır diyebilirim. Onun çok daha üzerine çıkmayı bekliyoruz. 4 milyarın üzeri diyelim, üzerinin ne kadar olacağını performansı görürüz."