Bu bir canlı yayın! 'Gergerlioğlu da bir gün hesap verecek'

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında FETÖ üyeliği suçuyla kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası olan firari FETÖ'cü Yüksel Evsen'in yayınına katıldı. Gergerlioğlu katıldığı canlı yayında, "Mensubu olmasam da cemaate iktidarın diliyle FETÖ diyemem." dedi.

'FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz'

FETÖ'nün sosyal medyadaki yuvalanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "FETÖ öyle bir örgüt ki ne zaman 'bitti' derseniz yarın bir sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. Bu bakımdan FETÖ ile mücadele sürecinin henüz sonuçlanmadığını, yıllara sarih bir şekilde mücadelenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

'Sosyal medyadaki FETÖ'cülerle mücadelemizde de mesafe katettik'

"FETÖ'nün özellikle sosyal medyadaki faaliyetlerini öteden beri takip eden birisiyim." diyen Mesten, "Ne yazık ki bazı CHP'li veya HDP'li milletvekillerinin de bunlara çanak tuttuğunu bunların sözcülüğünü yaptığını görüyoruz. Ancak milletimizin bunun da farkında olduğunu ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda devletimizin bu tür sosyal medya hesaplarını tespit ederek yurtiçindekilere operasyon yaptıklarını da biliyoruz. Sosyal medyada da maalesef güçlüler. Tabi bunun bizim açımızdan şöyle sıkıntılı bir tarafı var ki sosyal medyanın kökü dışarıda olduğu için devlet ve mücadele edecek olan ilgili kurumlar onların bilgilerine ulaşabilme anlamında bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Ama bu konuda da belirli bir mesafe katettiğimiz söylenebilir." ifadelerini kullandı.

HDP'li Gergerlioğlu'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Osman Mesten, şöyle konuştu:

"Gergerlioğlu denilen şahıs milletvekili sıfatıyla hem mecliste hem dışarda sürekli FETÖ'nün sözcülüğünü yapan bir politika izliyor. Kendince böyle bir yol belirlemiş. Bu tabi ne bizim ne de halkımızın gözünden kaçmıyor. Bu gayet açık ve net. Elbette Gergerlioğlu da bunun hesabını bir gün verecek. O da bir FETÖ mensubu mudur ya da FETÖ mensubu olmamakla beraber onlarla beraber midir? Ben bu konuyla ilgili doğrudan bir bilgi sahibi olmadığım için bir şey diyemiyorum ama sonuçta şu anda yaptıkları FETÖ'ye hizmettir. Bunun hesabını da elbette verecektir."