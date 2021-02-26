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Yerel Bu bina görenleri hayrete düşürüyor! Balkonları eğik...
Yerel

Bu bina görenleri hayrete düşürüyor! Balkonları eğik...

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısı ile dikkat çeken 6 katlı binanın balkonlarının eğik olması görenleri hayrete düşürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:41:00 -
Bu bina görenleri hayrete düşürüyor! Balkonları eğik...

5 yıl önce yapılan 6 katlı binayı gören yoldan geçen vatandaşlar, çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor

Mimar Serdar Kılıçoğlu, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Apartmanını yaptıklarını belirterek, "İlçede Kırıkhan’ı temsil eden bir binanın olmaması üzerine bu maksatla binamızı kırık bina gibi gösterdik. Bundan dolayı bu binanın ismini Kırıkhan Apartmanı koyduk" dedi.

Bu binanın yapılışında ilginç anıları olduğunu anlatan Kılıçoğlu, "Bir müşterimiz ’neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen’ dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye. Buna benzer birçok anımız oldu. Binamız Türkiye’de tek balkonları yamuk binadır" diye konuştu.

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