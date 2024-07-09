Bu bilgiyi hiç duydunuz mu? Su aygırıları uçabiliyormuş

Bilim insanları, su aygırlarının yüksek hızlarda koşarken anlık olarak havalanabildiğini keşfettiler. Royal Veterinary College'dan araştırmacılar, bu devasa memelilerin hareketlerini detaylı bir şekilde inceleyerek, su aygırlarının dört ayağının aynı anda yerden kesildiği anları tespit etti.

AYAKLARI YERDEN KESİLİYOR

Su aygırları, erkeklerinin 1.500 kg, dişilerinin ise 1.300 kg'a kadar çıkabilen ağırlıklarına rağmen saatte 30 km hıza ulaşabiliyorlar ve bu hızda koşarken dört ayaklarının yerden kesildiği anlar yaşanıyor. Bu bulgu, su aygırlarının sadece yürüme ve koşma yeteneklerini değil, aynı zamanda kısa süreli havalanma yeteneklerini de gözler önüne seriyor.

AYRINTILI ANALİZ YAPTILAR

Prof. John Hutchinson tarafından yönetilen araştırma, su aygırları üzerinde çalışmanın zorluklarını vurguladı. Su aygırlarının doğası gereği tehlikeli olmaları ve genellikle gece aktif olmaları, araştırmanın yapılmasını zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor. Ancak Flamingo Land'de kaydedilen görüntüler ve YouTube videolarının ayrıntılı analizi, bu ilginç bulguların ortaya çıkmasına olanak sağladı.

YAVRULARIN YETENEKLERİ VAR MI DİYE İNCELENECEK

Araştırmalar şimdi su aygırları ve yavrularının benzer yeteneklere sahip olup olmadığını incelemeye yöneliyor. Hutchinson, özellikle yavru su aygırlarının yetişkinlerden farklı bir yetenek gösterip göstermediğini merak ediyor.

Bu yeni keşif, su aygırlarının hareket kabiliyetleri hakkında daha derin bir anlayış sunarken, aynı zamanda gelecekteki biyomekanik araştırmalar için de önemli bir yol gösterici olabilir.

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