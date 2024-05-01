Bu bilgiler için 2 haftaya gerek var mıydı Merkez Bankası? Böyle mi savunulacak 20 saat çalışan lider!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Tam iki hafta önce Sözcü gazetesinde bir manşet..

Merkez Bankası 818 milyar TL zarar etti!

İfade de tam olarak şu: “Külliyen zarar 818.182.863.710 TL?”

Manşetin devamında da, faizi düşürerek sömürüyü önleme ve ülkeyi düşük faizle kalkındırma amaçlı ekonomik modeli hayata geçirmeye çalışan Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati’nin fotoğrafı verilip, “Gözlerdeki ışıltının maliyeti” ifadesi kullanılmış..

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akit tv’de hafta içi her sabah Murat Alan ile birlikte yaptığımız Manşetlerin Dili Programı için, Sözcü gazetesinin o tarihli nüshası için aldığım notlarıma baktım..

KKM’nin 2022’de başladığını, ama o yıl bankanın zarar etmediğini, demek ki sebep KKM değil.. 2023’de ise KKM’den çekilme kararı alındığını ve zararın tam da 2023 rakamları olduğunu not almışım..

Esas sebep KKM ise, bu sisteme geçildiği yıl yaşanmayan zarar, niçin KKM’den çıkmak için model değişikliğine gidilen 2023’te yaşanmış, sorusunun tartışılması gerektiğini not etmişim..

Aslında bunların da hepsi fasa fiso..

Dün Merkez Bankası iki hafta gecikmeli olarak açıklamayı yaptı..

Sözcü’ye ve avanesine, tokat gibi cevap verdi:

“Merkez bankaları 2023’ü büyük zararlarla kapattı”

Nureddin Nebati, sadece Türkiye’de Maliye Bakanı idi.

Ama dünyanın birçok merkez bankası 2023’ü zararla kapattığına göre, olay Nureddin Nebati ile de Türkiye ile de ilgili değil..

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