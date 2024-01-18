Bu bilgi çok işinize yarayacak! Buzdolabına mutlaka karbonat yerleştirin farkı görün

Evlerin olmazsa olmazlarından buzdolapları... Yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için kullanılan buzdolaplarında kimi zaman sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle koku problemi hanımların kabusu durumunda. Buzdolabına yerleştirdiğiniz sebze-meyvelerin uzun süre taze kalması için ve dolap içerisinde kötü koku oluşmaması için bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

Buzdolabınızın içerisine bir kase karbonat koyduğunuzda bakın neler oluyor;

1. Buzdolabının orta kısına 1 kase karbonat koyup burada beklettiğinizde karbonatın koku toplayıcı özelliği sayesinde buzdolabındaki kötü kokulardan kurtulmak kolaylaşır.

2. Buzdolabına konulan karbonat buranın daha hijyenik bir alan olmasını sağlar. Karbonatın doğal içeriği sayesinde bakteri ve mikrop oluşumunda azalma görülür.

3. Buzdolabına konulan karbonat ortamdaki nemi çekerek meyve ve sebze gibi taze gıdaların bozulma süresini geciktirir. Ancak bu faydasından dolayı karbonatın 2 günde bir değiştirmek ve yenilemek gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Haber Global