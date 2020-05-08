"Bu bilgi bana başka kaynaktan geldi" diyen Dilipak'tan gündemi sarsan açıklama: Kovid-19 mikrop değil ajan! İkinci şoku aşıda yaşayacağız

Koronavirüs salgınının kaynağı henüz tam olarak belirlenemezken Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"Çok tehlikeli bir şeyler hazırlıyorlar"

Dilipak koronavirüse ilişkin olarak,"Bir korku pandemisiyle karşı karşıyayız. Kovid-19 geniyle oynanmış bir ajan, mikrop da değil. 3 yıldır 7 ayrı makalem var bu konuda. Çin ya da Hindistan'da başlayacak bir biyolojik savaşın mikrobunun hikayesini anlatıyorum. Bu bilgi de bana başka bir kaynaktan geldi. Bizimkiler çok tehlikeli bir şeyler hazırlıyorlar hocam." dedi.

"Bu bir biyolojik savaş"

Sözlerini sürdüren Dilipak,"Bu biyolojik savaş, bir korku pandemisi üretilecek" şeklinde... Onun arkasından gelecek ikinci şok ise aşı bahanesiyle kısırlaştırma..." diye konuştu.

"Planan bir salgın"

Dilipak son olarak şunları söyledi:

"Bill Gates, Elon Musk ve Huawei bu senaryonun büyük aktörleri. Ben salgın yok demiyorum, planlanan bir salgın. Yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir katliama hazırlanıyorlar."