Bu bildiriyi yazanın yüzüne tükürmek hak değil midir şimdi?

yeniakit.com.tr

Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü kan donduran cinayetin ardından muhalif gruplar Kürt-Türk çatışması çıkarmak istedi. Boğaziçi Dayanışması adı altında, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemcilerin sözcülüğünü üstlenen bir Twitter hesabı, cinayetten AK Parti’yi sorumlu tutarak Kürtlerle dayanışma halinde olduklarını söyledi. Yalan haberler yazıp arından özür dilemek zorunda kalan ve bugüne dek onlarca rezilliğe imza atan T24 de, “Bölgedeki Kürt ailelerin endişeli olduğunu” ileri sürdü. İstanbul Tabip Odası da, “Konya'da Kürt bir aileden 7 kişinin öldürüldüğü, evlerinin yakıldığı katliam, kışkırtıcı, ayrıştırıcı nefret dilinin ve cezasızlık politikasının sonucudur” diyerek suçu hükümete yıkmaya çalıştı.

Cinayeti işleyen şahıs, emniyetteki ifadesinde, aileler arasında husumet olduğunu, şikayetlerini geri çekmeleri için ailenin yanına gittiğini ve üzerine yürüdükleri için silahını çekip ateş ettiğini söyledi.

Ayrıca katledilen 7 kişi AK Partili çıktı. Aile bireylerinin 2009 senesinden bu yana AK Parti üyesi oldukları belirlendi.

Böylece olayın Kürt-Türk meselesi olmadığı, dahası öldürülen Kürtlerin AK Partili olduğu anlaşıldı. Muhaliflerin çıkarmaya çalıştığı kargaşa başlamadan son buldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu provokasyon da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Üzerinden 8 gün geçti. Adam yakalandı. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nde, o bildiriyi, tweet'i yazan adamı kimse, gidip yüzüne tükürsek hak mıdır, değil midir? 'Cezasızlık' diyorsun. Kürt insanlarımızı, vatandaşlarımızı devlete karşı kışkırtıyorlar. Belki daha olayları bilmeyen bir gencimiz, 'Bu ülkede yaşanmaz. 7 tane Kürt vatandaşı, biz ülkücüyüz, diyerek öldürmüşler ve cezasız kalacaklarmış. Bu Türk Tabipleri Birliği söylüyor. Demek ki bu ülkede yaşam, hayat tarzı bu. Daha önce de bunlar olmuş ki Türk Tabipleri Birliği de biliyor ki söylüyor' diye eline silah alıp dağa çıksa bunun sorumluluğudur Türk Tabipleri Birliği'nde değil mi?”