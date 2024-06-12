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Teknoloji Bu betonlar çok farklı! Bu yöntemle evler devasa pillere dönüşecek
Teknoloji

Bu betonlar çok farklı! Bu yöntemle evler devasa pillere dönüşecek

Yeniakit Publisher
2024-06-12 17:10:00 -
Bu betonlar çok farklı! Bu yöntemle evler devasa pillere dönüşecek

Elektriği depolayan bir beton geliştirildi. Bu betonla evler adeta devasa pillere dönüştürülecek.

Araştırmacı Damian Stefaniuk elektriği depolayan yeni bir betonla tüm evleri pillere dönüştürebileceklerini iddia ediyor. Eğer ölçek büyütülebilirse bu teknoloji önemli bir sorunu çözebilir.

MIT'deki araştırmacılar, enerjiyi değiştirilmiş bir betonun içinde depolamanın yeni bir yolunu buldular. Bu, ortaya çıkan enerji depolama sorununa cezbedici bir potansiyel çözüm olarak görülüyor.

Yenilenebilir enerji depolama için iyi bir seçenek olabilir

BBC'nin bildirdiği gibi, MIT araştırmacısı Damian Stefaniuk ve meslektaşları su, çimento ve araba lastiklerinin üretiminde kullanılan oldukça iletken bir malzeme olan karbon siyahı karışımını bir süper kapasitöre dönüştürdüler.

Süper kapasitörler, lityum iyon pillerle karşılaştırıldığında uzun vadeli enerji depolama konusunda neredeyse hiç iyi olmasalar da, çok hızlı bir şekilde şarj edilip boşaltılabiliyorlar ve bu da onları geleneksel pillerin ilgi çekici bir tamamlayıcısı haline getiriyor.
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Stefaniuk ve ekibi, üretimi gün içinde büyük ölçüde dalgalanabilen yeşil enerjiyi depolamanın yollarını sağlayarak elektrik şebekesindeki baskıyı hafifleterek, yeni materyallerinin oyunun kurallarını değiştirebileceğine inanıyor. Stefaniuk, "Eğer ölçek büyütülebilirse, bu teknoloji önemli bir sorunun çözümüne yardımcı olabilir" dedi.

Benzer potansiyel uygulamalar henüz deneme aşamasında. Örneğin, sıra dışı karbon-çimento süper kapasitör kullanılarak inşa edilen yollar, arabaları kablosuz olarak hızlı bir şekilde şarj edebilir ve geleneksel şarj cihazlarına olan bağımlılıklarını azaltabilir.

Stefaniuk, sadece bir yapıyı desteklemekle kalmayıp aynı zamanda içlerinde enerji depolayan duvarlara, temellere veya sütunlara sahip olmak için çimentonun bir yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Şu an ki konsept süper kapasitörleri yalnızca 10 watt'lık bir LED'i 30 saat boyunca çalıştırmaya yetecek kadar enerji depolayabiliyor. Süper kapasitörler aynı zamanda çok hızlı deşarj olma eğiliminde olduklarından ve lityum iyon muadillerine göre çok daha az enerji yoğunluğuna sahip olduklarından ekibin hala üstesinden gelmesi gereken pek çok engel var.

Bununla birlikte Stefaniuk, ölçeği büyütüldüğünde bu tür malzemenin "bir konutun günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğini" iddia ediyor. Ekip halihazırda bunu yapabilecek 1.590 fit küplük bir versiyon inşa etmeyi planlıyor.

Kaynak: Donanım Haber

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