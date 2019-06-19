0553 313 94 23

Bu besinleri pişirmeden asla yemeyin! | Çiğ tüketilmemesi gereken besinler

Bazı besinlerin çiğ tüketilmesi insan bedeninde olumsuz yönde etki edebiliyor. İşte bazıları..

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:42
Bu besinleri pişirmeden asla yemeyin! | Çiğ tüketilmemesi gereken besinler

Bazı besinleri çiğ tüketmek oldukça yararlıdır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler için bu söylemi duymuşsunuzdur. Fakat son zamanlarda yediklerimizin içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz ve içeriğinin değiştirilmesinden korktuğumuz için, neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda biraz çekingeniz. Toplum olarak bu sorunlarla boğuşurken, birçok kişi de yalan yanlış bilgiler aktarmaya devam ediyor.

Dolayısıyla bu hususta dikkat etmek gerekir. Bazı gıdaların çiğ tüketimi, vücuda zarar verebilir ve bakteri oluşumuna sebebiyet verebilir.

Patates

çiğ tüketilmemesi gereken besinler

Patates yeteri kadar olgunlaşmamış, fazla güneşe maruz kalmış ve üzerinde ''solanin'' üremesi oluşmuşsa zararlıdır. Bu tür patatesleri yediğinizde mide bulantısı, kusma ve bai ağrısı hissedebilirsiniz.

Aynı şekilde yeşillenmiş ve tomurcuklanmış patateslerinde çiğ tüketilmesi sağlık açısından olumsuzluklar meydana getirebilir.

 

Sosis - Salam 

çiğ tüketilmemesi gereken besinler

Şarküteri ürünlerinin birçoğu çiğ tüketildiğinde, vücutta bakteri üremesine sebep olur. Özellikle sosisin yarı çiğ tüketilmesi ve salamın çiğ olarak yenmesi, listeria bakterisinin bağırsaklara girmesine ve üremesine sebep olur.

Dolayısıyla bu besinleri küçük parçalar halinde çok kızartarak tüketmek gerekir.

 

Acı bademler

çiğ tüketilmemesi gerekenler

Kabuklu olarak alıp tüketilen bademlerde, hidrojen siyanür ve hidrociyanik asit bulunur. Kavrularak ve içerisindeki ıslaklığı kaybettirilerek tüketilen bademler sorun teşkil etmemektedir. 100 adet çiğ badem, bir kişinin ölümüne sebebiyet verebilir.

 

Ravent yağrağı

çiğ tüketilemesi gerekenler

Ravent yaprağı çiğ haldeyken oksalik asit içerdiği için tüketilmemelidir. Pişirilerek tüketilmesi daha uygundur. Aksi halde zehirlenmelere sebebiyet verebililr.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:42
  1. ravent
  2. patates
  3. sosis
  4. s
  5. salam
  6. çiğ tüketilmesi gereken besin
  7. çiğ tüketilmemesi gereken besinler
  8. zehirli gıdalar
  9. zehirli besinler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid, Mendy'yi tanıttı
    1. Real Madrid, Mendy'yi tanıttı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki..
    3. Erdek’te ’Kan bağışı ve Kök hücre..
    4. Yağış sonrası kapanan YHT hattında..
    5. "Bizim çıtamız Paris, New York, Londra"
    6. Erdoğan: "CHP adayına destek ya..
    7. Kocaeli’de plajlara otobüs seferleri..
    8. Büyükşehir sel için teyakkuzda
    9. Trump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı..
    10. Dünyaca ünlü plajlarda deniz dibi..
    11. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    12. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
    13. Spor Toto BAL’a katılım için son..
    14. Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait..
    15. Hazineden altına dayalı kira..
    16. Rize’de araç dereye uçtu: 1 yaralı
    17. TBF’den Semih Özsöy’a 45 gün hak..
    18. Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla..
    19. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy,..
    20. Asya ülkesinde beyin iltihabı..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu