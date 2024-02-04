Bu besinler, resmen depresyondan çıkaracak: Doğal besinler! Hele yenirse bakın neler oluyor..

Bugün sizlere sizi kış depresyonundan kurtaracak 7 gıdayı sunuyoruz:

BİRÇOĞU GENİŞ ORMANLARIMIZA AİT...

Bitter çikolata

Çikolatanın bizi mutlu etmesi kimseyi şaşırtmayabilir ama özellikle bitter çikolata ruh halinizi iyileştirici bir etkiye sahiptir. Bu tatlı lezzetin tadını çıkarmak, vücutta doğal bir ruh hali arttırıcı olan endorfin salınımını uyarabilir. Ayrıca bitter çikolata, mutluluk duygusuna katkıda bulunan mutluluk seviyesini artıran bileşikler içerir.

Yağlı balık

somon

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Somon ve alabalık gibi yağlı balıklar , serotonin ve dopamin düzeylerini artıran omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu hormonların seviyelerinin arttırılması daha iyi bir genel ruh haline katkıda bulunur. Bu lezzetli balıklardaki sağlıklı yağlar, optimal beyin fonksiyonu için önemlidir.

Muz

Muz, serotonin düzeylerini artırıcı etkisi olan triptofan ve amino asitler gibi faydalı besinlerle doludur. Bu faydaları sayesinde muz ruh halini iyileştirebilir ve hatta depresyon semptomlarını azaltabilir.

Orman meyveleri

Meyveler, oksidatif stres ve iltihaplanmayla mücadele eden antioksidanlar açısından zengindir ve bu da sonuçta ruh halinizin daha iyiye doğru değişmesine katkıda bulunabilir. Antioksidanların yanı sıra dopamin üretimini destekleyen C vitamini de içerirler.

Probiyotikler



Bazen bağırsak sağlığının ruh halimizi nasıl etkileyebileceğini düşünmüyoruz. Yoğurt ve fermente gıdalar gibi probiyotik açısından zengin gıdalar bağırsak fonksiyonunu ve sağlığını iyileştirir, bu da ruh halimizi ve mutluluğumuzu etkileyebilir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, lahana, pazı ve diğer yapraklı yeşillikler, dopamin sentezi için gerekli olan ve ruh halinin iyileşmesini ve mutluluk duygularını doğrudan etkileyen bir B vitamini olan folat içerir. Yeşil yapraklı sebzelerin sık tüketimi de stres düzeylerini azaltabilir.

Fındık ve tohumlar

Badem , ceviz ve ayçiçeği çekirdeği gibi kabuklu yemişler ve tohumlar temel besinlerle doludur. Dopamin üretimine yardımcı olan bir mineral olan magnezyum içerdikleri bilinmektedir.