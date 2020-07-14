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Sağlık

Bu besinler kansere karşı savaş açıyor!

Doğada bulunan her besinin insan sağlığına farklı faydaları bulunuyor. Ancak bazı besinler var ki kansere karşı adeta savaş açıyor. İşte sofranızdan ayırmamanız gereken kanser savaşçısı besinler...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 05:08:00 -
Bu besinler kansere karşı savaş açıyor!

Yaygın olarak görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü tümörlere deniyor. Kanserden korunmanın birçok yolu bulunuyor. Ancak bazı besinler var ki kanserli hücreleri vücuttan uzaklaştırabiliyor. Uzmanlar ise bu besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Peki hangi besinler kanser savaşçısı? Sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Kanser savaşçısı besinler

- Sarımsak
- Domates
- Lahana
- Karnabahar
- Yeşil Çay
- Zerdeçal
- Zencefil
- Üzüm
- Barbunya
- Brokoli
- Bal kabağı
- Turp
- Şalgam
- Kuru fasulye
- Yeşil mercimek
- Kırmızı mercimek
- Nohut
- Soya fasulyesi
- Çilek
- Yaban mersini
- Üzüm
- Kiraz
- Vişne
- Böğürtlen
- Dut
- Tarçın
- Fesleğen
- Karanfil
- Kimyon
- Nane
- Biberiye

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