Bu belirtileri yaşayanlar aman dikkat! Ölümcül hastalıklara sebep oluyor

Sıklıkla yorgunluk, kemik ağrısı ya da kas güçsüzlüğü yaşıyorsanız bunun nedeni D vitamini eksikliği olabilir.

Dünyadaki en önemli vitaminler arasında gösterilen D vitamini, vücudumuz için olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. D vitamini eksikliği genellikle yorgunluk, kemik ağrısı, genel ağrılar, kramp gibi kas güçsüzlüğü ve depresyon hastalıkları gibi önemli hastalıklara neden olabiliyor. Ayrıca D vitamini eksikliğinin ölümcül hastalıklara da yol açtığı, uzmanlar tarafından bildiriliyor.

D vitamini eksikliği riski, en fazla beş yaşından küçük bebekler ve çocuklar, hamile ve emziren kadınlar, 65 yaş üstü kişiler, güneş ışığına maruz kalan kişiler ve daha koyu ten rengine sahip kişilerde daha yüksektir.

İyi bilinen D vitamini eksikliği belirtilerinin yanı sıra, yeni bir çalışma, düşük D vitamini seviyelerinin kanser, felç ve romatoid artrit gibi bir dizi ciddi durumla bağlantılı olabileceği konusunda mühim ikazlarda bulunuyor.

Vücudun iyileşme sürecine yardımcı olması için iltihaplanmaya ihtiyacı bulunur. Fakat yüksek düzeyde iltihaplanma oluşması, diyabet, kalp hastalığı ve otoimmün hastalıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli kronik rahatsızlığa yol açabilir.

Bilim insanları, dünyada bir ilk olan genetik araştırmalar sonucunda, düşük D vitamini seviyeleri ile yüksek düzeyde iltihaplanma arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu tespit etti.

İngiltere Biobank'tan 294.970 katılımcının genetik verilerini kullanan Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, vitamin eksikliği yaşandığında tehlikeyle karşı karşıya olunduğu konusunda ikaz etti.

İltihaplanma, vücuttaki hücrelere zarar veren bir durum sonucunda ortaya çıkar. Vücudun bağışıklık sisteminden bir cevabı tetikleyen kimyasalları salmasına neden olur.

Bu cevap, antikorların, proteinlerin ve hasarlı bölgeye kan akışının salınmasını sağlar. Kronik iltihaplanma, bu yanıt sürekli sürdüğünde, vücudu sürekli uyarı durumunda bıraktığında oluşur.

Zamanla, kronik iltihaplanma, dokular ve organlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip hale gelir. Kanserden felce kadar birçok hastalığın riskini büyük oranda artırır. Akut inflamasyona, yani aniden oluşan iltihaplanma, ağrı, kızarıklık veya şişlik gibi belirgin semptomlara neden olur. Fakat kronik iltihaplanmanın semptomları, çok daha belirsizdir.

Muhtemel belirtiler şu şekilde:

-İshal ve kabızlık

-Tükenmişlik

-Vücut ağrısı

-Depresyon

Araştırmanın yazarı Dr. Ang Zhou, elde edilen bulguların D vitamini alımını artırarak vücuttaki kronik inflamasyonun (iltihaplanmanın) azaltılabileceğini söylüyor.

Dr. Zhoru, iltihabın yaralandıysanız veya enfeksiyon kaptıysanız vücudun dokuları bir koruma yöntemi olduğunu belirtiyor.

Yapılan bu çalışma, ayrıca yeterli D vitaminine sahip olmanın obeziteden kaynaklanan sorunları azaltmaya yardımcı olabileceği ve kalp-damar hastalıkları, diyabet ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların riskini ve şiddetini azaltabileceğini de gösteriyor.