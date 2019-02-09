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Bu belirtilere dikkat! Valilikten çok önemli uyarı

Burdur'da bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Konuya ilişkin Burdur Valiliği'den açıklama geldi. Valilik, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunu açıkladı ve bulaştırıcılığının 3 hafta olduğunu belirterek insanların hijyene dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:39
Bu belirtilere dikkat! Valilikten çok önemli uyarı

Bucak'ta 3 Şubat'ta içme suyuna karışan bakterinin sebep olduğu bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi. Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Hastanelere 3 bin 366 başvuru

Bucak Belediyesi'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam edeceği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar saat 09.00 itibariyle ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurmuş olup, her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının 3 hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması önemle hatırlatılması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı azalarak 360 hastaya düşmüştür.

 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:39
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