Bu belirtilere dikkat! Sakin hafife almayın

Halk arasında ‘eklem iltihabı’ olarak bilinen artritin, vücut tarafından üretilen bir hastalık olarak bilindiğini dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, artritin kemiklerin eklem ya da oynak yerlerinde, eklemin oluşturduğu yapılarda şişlik, kızarıklık, ağrı, hareket kısıtlılığı ile sonuçlanan bir bulgu olduğunu vurguladı. 12 Ekim tarihinin 1996 yılından beri tüm dünyada ‘Dünya Artrit Günü’ olarak kutlandığını söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, hastalık hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Kaza sonrasında oluşabilir”

Artritin birçok sebebi olduğunu işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Gürler, bunlardan en sık bilinenin romatizmal hastalıklarda olan artritler olduğunu ifade etti. Artritin aynı zamanda kireçlenme ve gut hastalığı ya da damla hastalığı gibi metabolik sebeplere de bağlı olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Gürler, “Travmatik şekilde yani bir kaza sonrası ya da zorlanma sonrası oluşabilen ders şeklinde artritler de karşımıza çıkabilir. Daha nadir olarak da herhangi bir mikrobik bir etmenin artrit dokularını tutmasıyla birlikte ‘septik artrit’ dediğimiz enfeksiyonlara bağlı artrit oluşabilmektedir” diye konuştu.

“Romatizmal hastalıklar ile karşımıza çıkabilir”

Genel olarak artritin bir bulgu olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Gürler, “En sıklıkla da romatizmal hastalıklarda karşımıza çıkmaktadır. Artrit, romatizmal hastalıkların bir bulgusu olmakla birlikte kendisi tek başına bir tanı koydurtmamakta, tanı açısından hangi hastalığa bağlı olduğunun bulunması önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

"6 haftadan uzun süren eklem şişliklerine dikkat edilmeli"

İltihabi artritlerin sebebinin tam olarak bilinmediğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürler, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle de eklemlerinizde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, eklem bölgesinde ısı artışı ve kızarıklık olması bizim için önemli bir bulgudur. Her zaman kızarıklık olmayabilir. Artrit vücudun birçok eklemlerinde karşımıza gelebilir ve çok sayıda hastalığa bağlı olarak da karşımıza çıkabilir. Artritin süresi bizim için son derece önemli. Eğer eklemlerinizde bir şişlik yani artrit durumu ortaya çıkmışsa ve 6 haftadan uzun süredir devam ediyorsa, mutlaka altta yatan bir romatizmal hastalık başlangıcı açısından romatoloji uzmanına başvurmanızı önermekteyiz. Böylece erken tanı yöntemiyle ileride oluşabilecek sakatlıkların da önüne geçilmesi mümkündür.”

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