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Bu belirtiler sizde de varsa vakit kaybetmeden doktora gitmelisiniz

Karaciğer rahatsızlığı yaşadığınızı kanıtlayan 8 belirtiyi açıklıyoruz.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:37
Bu belirtiler sizde de varsa vakit kaybetmeden doktora gitmelisiniz

Karaciğer vücudumuzdaki en kıymetli organların başında gelir. Karaciğerde meydana gelen en küçük hastalık bile erkenden fark edilmezse ölümcül olabilir. Bu nedenle vücudumuzun yardım çığlıklarını iyi dinleyip, tedbirler almalıyız.

İşte, karaciğer hastalığının en önemli 8 belirtisi:

1. Yüzün ve gözlerin sararması

Yüzünüzde ve gözlerinizde sararma fark ediyorsanız; bu karaciğerinizde önemli bir hasarın olduğunun kanıtıdır.

2.Ani kilo kaybı ve iştahsızlık

Kısa süre içinde kilonuzun yüzde 10'unu yitirdiyseniz ve ağzınıza lokma koymak bile eziyetse karaciğeriniz yardım istiyor demektir.

3.Karın şişkinliği

Karaciğer hastalığının en önemli ve ağrılı belirtilerinden biridir. Karın bölgesinde biriken sıvı hem aşırı şişkinliğe hem de ağrıya neden olur.

4.Yorgunluk

Karaciğerinde sorun yaşayanlar genelde sabahları yataktan kalkmaz istemez. Her zaman hissedilen yorgunluktan daha ağır bir durumdur. Tüm gün bu halsizlik kendine şiddetli şekilde hissettirir.

5. Morlukların oluşması

Hasarlı karaciğerler protein üretimini yavaşlatır ya da tamamen durdurur. Bu nedenle karaciğer hastalarında morluklar çok sık görülür.

6.Kırmızı lekeler

Karaciğer hastalarının genellikle yüzlerinde kırmızı renkli damarsal lezyonlar gözlenir.

7. İdrar koyulaşır

İdrarınızın rengi normalden daha koyuysa mutlaka vücudunuzun gösterdiği belirtiyi ihmal etmeyin.

8. Kaşıntı

Karaciğer toksinleri filtreleyemediği için hastalar şiddetli kaşıntı yaşar. Özellikle kaşıntı atakları gece meydana gelir.

 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:37
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