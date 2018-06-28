Bu belirtiler bebeğinizin otistik olduğunun işareti!
Bebeğinizin otistik olup olmadığını nasıl anlayacağınızı sizler için araştırdık...28 Haziran 2018 Perşembe 01:09
Otizm erken dönemde bazı belirtilerle kendini gösterebilir. Bunu anlamak için bebeğinizin gelişim aşamalarını takip etmeniz gerekir. Ayrıca doktor kontrolleri de çok önemlidir.
Bebeğiniz 3 aylık olduğunda ebeveynine dahi gülümsemiyorsa, duyduğu seslere tepki vermiyorsa, konuşmak için bir gayreti yoksa, yeni simalara tepki vermiyorsa bu otistik olduğunu gösterir.
7 aylık olan bebek geveleme evresini yaşamıyorsa, çevresindeki nesnelere uzanmaya yeltenmiyorsa, dikkat çekmek için çaba göstermiyorsa, size karşı ilgisiz ve tepkisizse otistik olabilir.
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