Bu belirtiler bebeğinizin otistik olduğunun işareti!

Otizm erken dönemde bazı belirtilerle kendini gösterebilir. Bunu anlamak için bebeğinizin gelişim aşamalarını takip etmeniz gerekir. Ayrıca doktor kontrolleri de çok önemlidir.

Bebeğiniz 3 aylık olduğunda ebeveynine dahi gülümsemiyorsa, duyduğu seslere tepki vermiyorsa, konuşmak için bir gayreti yoksa, yeni simalara tepki vermiyorsa bu otistik olduğunu gösterir.

7 aylık olan bebek geveleme evresini yaşamıyorsa, çevresindeki nesnelere uzanmaya yeltenmiyorsa, dikkat çekmek için çaba göstermiyorsa, size karşı ilgisiz ve tepkisizse otistik olabilir.