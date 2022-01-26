Bu başlığı İsmail Saymaz’ın yol arkadaşı ancak atar!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ile ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’nin beceriksizliği nedeniyle yaşanan kar esareti ile ilgili atılan skandal başlık konuşuldu.

Hürriyet gazetesi İstanbul’da yaşanan rezaleti “İstanbul bir kez daha yenildi” manşetiyle duyurdu.

Murat Alan, AK Parti ve Refah Partisi belediyeciliği döneminde iStanbul’da böyle bir şeyin yaşanmadığını hatırlatarak “Bu başlığ atan kimse İsmail Saymaz’ın yol arkadaşı olması lazım” yorumunda bulundu.