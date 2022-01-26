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Gündem Bu başlığı İsmail Saymaz’ın yol arkadaşı ancak atar!
Gündem

Bu başlığı İsmail Saymaz’ın yol arkadaşı ancak atar!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beceriksizliği nedeniyle İstanbullular kara gömülürken, Demirören Grubu bünyesindeki Hürriyet’in attığı skandal manşet tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 12:31:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ile ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’nin beceriksizliği nedeniyle yaşanan kar esareti ile ilgili atılan skandal başlık konuşuldu.

Hürriyet gazetesi İstanbul’da yaşanan rezaleti “İstanbul bir kez daha yenildi” manşetiyle duyurdu.

Murat Alan, AK Parti ve Refah Partisi belediyeciliği döneminde iStanbul’da böyle bir şeyin yaşanmadığını hatırlatarak “Bu başlığ atan kimse İsmail Saymaz’ın yol arkadaşı olması lazım” yorumunda bulundu.

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