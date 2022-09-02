Bu başlığı attırmanın izahını kim yapar? ‘Hakan Atilla’nın ömrü cezaevinde geçecek’ten ‘kara kutuyu açtı’ya!

Hakan Atilla hakkındaki haberlere değinen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalif medyanın ilkesizliğine dikkat çekti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Nasıl ilkesiz, nasıl riyakar, nasıl yanar döner bir medya var, bu ülkede?

Düne kadar, Halkbank genel müdür yardımcısı olduğu dönemdeki uygulamaları sebebi ile ABD tarafından tutuklanıp yargılanan Hakan Atilla aleyhine yüzlerce haber yapan Cumhuriyet gazetesi..

ABD’nin eşkıyalığa soyunarak, Türkiye’nin bir kamu bankasının genel müdür yardımcısını tutuklamasını, “emperyalizmin bir güç gösterisi” olarak tanımlaması gereken Cumhuriyet ve avanesi..

“ABD’de tutuklandı. Cezayı yedi, ailesine hasret kaldı” türünden yüzlerce haber yapıp, Hakan Atilla’yı itibarsızlaştırmasının üzerinden daha birkaç yıl geçmiş iken..

“125 yıl ceza alabilir. Ömrü, cezasını çekmeye yetmez” diye, ahlaksızca yayınlar yaptıktan sonra..

Rıza Sarraf bile, eşkıya ABD tarafından cezaevinden abudik-gubudik ilişkilerle çıkarılıp, özel muamelelere tutulduğu dönemde dahi, “İşte eşkıyalık” demesi gereken Cumhuriyet gazetesi ve benzeri CHP yandaşı gazeteler, internet siteleri, televizyon kanalları..

Tam aksine, yine bel altı vuruşlarla, “Yanan Hakan Atilla oldu. Rıza Sarraf serbest” türünden haberlerle, vicdanları karalamaya devam ettiler..

2 yıllık haksız yere tutulduğu cezaevi döneminin sonrasında, Hakan Atilla Türkiye’ye döndüğünde, AK Parti iktidarı, tüm emperyallere posta koyarak, onu Borsa İstanbul’un başına getirdiğinde..

“Bir mahkumu borsanın başına getirerek, Türkiye’yi rezil ediyorlar” diye ahlaksız mı ahlaksız, hain mi hain başlıklar atanlar..

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