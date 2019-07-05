0553 313 94 23

Bu bankada para geçmiyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Giysi Bankası kuruldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 20:27
Bu bankada para geçmiyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Giysi Bankası kuruldu. Dünyaca ünlü firmaların destek verdiği projeden tüm öğrenciler yararlanabilecek.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacı ile Giysi Bankası kuruldu. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte hizmet vermeye başlayacak olan Giysi Bankası’ndan Dumlupınar Üniversite öğrenci kartı olan tüm ihtiyaç sahibi olan öğrenciler yararlanabilecek. Dünyaca ünlü firmalar ile yapılan görüşmeler sonucunda her türlü ihtiyacın karşılanabileceği Giysi Bankası’ndan öğrenciler elbiseden gömleğe, pantolondan kışlık monta kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ayrıca hayırsever vatandaşların da bağışlarını kabul edecek olan bankada, veren el ile alan el ayrıca birbirini görmeyecek.



Projenin amacının Giysi Bankası adı altında ihtiyaç sahibi öğrencilerin giysi ihtiyacını karşılamak olduğunu söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı İbrahim Gürer, "Amacımız proje ile birlikte ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize giysi ihtiyaçlarını karşılamak, hayırseverlerin ve marka firmaların bize ulaştırdığı hiç giymemiş ürünleri ihtiyacı olan öğrencilere bunları aktarmak. İşleyiş olarak da öğrencilerimiz web sitemizden online olarak randevu alarak aldıkları saate gelerek öğrenci kimliği ile birlikte 5 parça ürünü alacaklar ve hiç bir ücret ödemen Giysi Bankası’ndan yararlanabilecekler. Herhangi bir kriter olamadan başvuru yapan her öğrencimize buradan gelerek ihtiyaçlarını karşılaması sağlayacağız." dedi.



Hayırsever vatandaşların hediyelerini de kabul edecek olan Giysi Bankası’na hiç giyilmemiş ürünlerde kabul edeceklerini söyleyen Gürer, "Evlerinde giymedikleri elbise olsun, ayakkabı olsun hiç giyilmemiş ürünleri nereye vereceğim diye düşünen vatandaşlarımızda varsa onları da bu hayırlı işe ortak olmaya bekliyoruz. Bize ulaşsınlar bizlerde ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştıralım. Biz bunun ismini Giysi Bankası olarak koyduk, ancak bizim amacımız daha büyük çapta giysi ile sınırlı olayan öğrencimizinKütahya’ya geldiğinde ihtiyaç duyabilecekleri her ne varsa, ihtiyacı olmayandan ihtiyacı olana doğru aracı bir sistem olsun istiyoruz. Ayrıca bu Prof. Dr. Remzi Gören’in bir projesidir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje oldu. Çeşitli firmalar ile görüşmeler yaptık ve onlardan bize sürekli destek verebilecekleri yönünde yazışmalar oldu. Olumlu dönüşlerin arından büyük markalardan bize gelen birçok koli geldi ve bu projeye destek çığ gibi büyüdü. Ayrıca Kütahya Kızılay’da bu projede bize destekleri büyük oldu." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 20:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinan Gümüş'ten teşekkür mesajı
    1. Sinan Gümüş'ten teşekkür mesajı
    2. Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan..
    3. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    4. Vekillere verilen yemeklerin fiyatına..
    5. Yeni Malatyaspor'un Bolu kampı
    6. Harvard Üniversitesi, Suudi Veliaht..
    7. İtalyan kulübü Juventus, milli..
    8. Pazaryeri’nde Kur’an kursu..
    9. İsveç'ten "1915 olayları" açıklaması
    10. Kayseri OSB tekrar OSBÜK yönetiminde
    11. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    12. BB Erzurumspor, Aykut Demir’i..
    13. Havalimanında taksiciler ile UBER..
    14. Tarla yangınında çiftçilerin 2 yıllık..
    15. Çatıdan bacaya düşen yavru kedi..
    16. Bu bankada para geçmiyor
    17. Çanakkale’deki uyuşturucu..
    18. Korkunç olay! Yüz binlerce arı telef..
    19. Kamyonetin çarptığı tekerlekli..
    20. Kastamonu Taşköprü’de hayvanlar sele..
    21. Ters dönen araç içinde sıkışan iki..
    22. 60. Uluslararası Nasreddin Hoca..
    23. Giresunspor'un Erzurum kampı başladı
    24. Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
    25. 'İhanet' şiiri yazan BAE emiri, kaçan..
    26. Başarılı sporcular için tören
    27. Irak’ta kopya çeken öğrencisini..
    28. HDP'li belediyenin şehit yakınlarını..
    29. Düzce'de bisiklet festivali düzenlendi
    30. Akhisarspor, kaleci Gökhan Değirmenci..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?