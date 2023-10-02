Bu bağımlılık intihar riskini artırıyor! Bu 10 belirtiye dikkat

Kumar bağımlısı olan kişilerde intihar düşüncesi ve intihar girişimi genel popülasyonla karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Ayrıca bu ağır tabloya kumar bağımlılığıyla birlikte; depresyon, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, alkol ve madde kullanımı gibi birçok psikolojik rahatsızlığın da eklendiğini belirten Moodist Hastanesi’nden Psikolog Yusuf Babacan, kumar oynama davranışının çok hızlı bir şekilde bağımlılığa dönüştüğünü ve çoğu zaman kişilerin oluşan bağımlılığın farkında olmadığını belirtiyor. Psikolog Babacan, kumarı sadece maddi kayıp olarak da düşünmemek gerektiğini aynı zamanda kumar bağımlılığının aile ilişkilerini, iş ve eğitim hayatını etkileyerek kişiyi yalnızlaştırdığının ve sosyal statüsünde zarara neden olduğunun altını çizdi.

Kumar bağımlısı kişilerin yüzde 77’sinde intihar düşüncesi bulunuyor!

Psikolog Yusuf Babacan kumar bağımlılığına ilişkin verileri şu şekilde aktardı: “Dünya’da yapılan araştırmalar gösteriyor ki kumar bağımlısı kişilerin yüzde 77’sinde intihar düşüncesi bulunuyor, yüzde 20’si ise daha önce intihar girişiminde bulunmuş oluyor. Kumar bağımlılığının neden olduğu tamamlanmış intihar oranları da yine oldukça yüksek. Dünya’da intihar vakalarının incelendiği çalışmalarda 173 intihar vakasının 22’sinin kumar bağımlılığıyla ilişkili olduğunu da görüyoruz.”

Bu 10 belirtiye dikkat

Kumar bağımlısı kişilerin çoğu zaman bağımlı olduğunu kabul etmediğini belirten Psikolog Yusuf Babacan kumar bağımlılığına ilişkin aktardığı belirtilerden 4’üne sahip olunması durumunda kumar bağımlılığından söz edilebileceğini söylüyor. Psikolog Babacan o belirtileri şöyle sıraladı:



1. Kumar oynama üzerine aşırı kafa yormak,

2. İstenilen heyecanı duymak için zamanla oynama miktarını ve sıklığını artırmak,

3. Birçok kez başarısız bırakma ya da azaltma girişiminde bulunmak,

4. Kumar oynamayı azaltma ya da bırakma girişimlerinde huzursuzluk duymak,

5. Problemlerden kaçmak ya da mutsuzluktan kurtulmak için kumar oynamak,

6. Kumarda kaybedilen parayı yine kumarla kazanabileceğini düşünüp tekrar oynamak,

7. Borç para almak, oynadığını ve kaybettiğini gizlemek için aile üyelerine, arkadaşlarına ve tedavi ekibine yalan söylemek,

8. Kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunmak,

9. Kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini, işini, eğitimiyle ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili fırsatı tehlikeye atmak ya da kaybetmek,

10. Kumardan dolayı oluşan borçların ödenmesi için diğer kişilere güvenmek, onlara bel bağlamak.

“Tedavi için çevrenizden yardım isteyin”

Bağımlılığın birçok aşaması olduğunu ve her aşamada farklı müdahaleler gerektiğini belirten Psikolog Yusuf Babacan, kumar bağımlısı kişinin ilk olarak çevresinden yardım istemesi gerektiğini belirtiyor. Bağımlılık tedavisinde ailenin sürece dahil olmasının tedaviyi daha başarılı kıldığını belirten Psikolog Yusuf Babacan, aile üyelerine önerilerini şöyle sıraladı:



1. Müdahale etmeden önce kumar bağımlılığı hakkında doğru bilgi edinin,

2. Kumar bağımlısı yakınınızın maddi tüm kaynaklarını en az 1 yıl boyunca siz yönetin,

3. Kumar oynama yöntemlerini (akıllı telefon gibi) kısıtlayın,

4. Kumar bağımlısı kişiyi motive edin ve yalnız olmadığını ona hissettirin,

5. Tehdit, şiddet, dışlama, evlendirme, askere-hacca gönderme gibi yöntemlere başvurmayın,

6. Kumar bağımlılığı alanında uzmanlaşmış bir terapist ile terapi sürecine başlayın.