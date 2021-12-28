Bu azınlığın dediği mi olacak, milyonların istediği mi? 20 kişi toplayıp tehdit savurdular: Toplanmalar devam ederse...

Kendisini 'hayvansever' olarak tanımlayan ancak sokak köpeklerinden başka bir hayvana sahip çıkmayan sözde 'hayvansever' bir grup, 15-20 kişiyle devlete ve millete gözdağı vermeye kalkıştı. Sokakların terörize olmasına neden olan sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan grup, toplanmalarının devam etmesi halinde Türkiye'nin 81 ilinde bu grubun yüz katının toplanacağını iddia ederek tehditlerde bulundu.

Ömür Gedik'in başını çektiği 15-20 kişilik bir grup, Beşiktaş Meydanı'nda sokak hayvanlarının barınaklara toplanmasına karşı çıkmak için bir araya geldi. Gruptakiler, sokak köpeklerinin toplatıldığına yönelik açıklama yaparken devlete parmak salladı.

Devlete gözdağı verdi

"Kocaman bir orduyuz" diyerek devlete gözdağı veren Ömür Gedik, "Bugün çok üzücü haber aldık. Van çöplüğüne çok sayıda ölü köpeğin atıldığı bilgisini aldık. Birçok yerde toplamaların devam ettiği bilgisi geliyor. Bugün biz yanımızda şikâyet dilekçeleriyle geldik. Neler yapmanız gerektiğini hepinize anlatacağız. Elimiz kolumuz bağlı değil. Barınakların iyileştirilmesini istiyorum. Şu an toplama yapamazlar kanuna aykırı. Kocaman bir orduyuz. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Barınaklara kamera talep ediyoruz. Şu an yaptığımız basın açıklaması 25 ilde daha yapılıyor. Bunun önemi çok büyük. Şikayet edebilmeleri için bunun öneminin altını çizmenizi rica ediyorum" dedi.

"Toplamalar artarsa Türkiye'nin 81 ilinde bu kalabalığın yüz katı toplanacaktır"

Pawguard Kurucu Başkanı Erkin Erdoğdu ise, "2014 yılından beri kısırlaştırma yapmayan, hayvanları aşılamayan, kendi bölgelerinden alıp barınaklara koyan belediyelerdir. Hatalı, hayvanseverler değildir. Bu insanlar Asgari Ücret ile hayvanlara mama almaya çalışıyor. Bizler insan sevmiyor değiliz bir cana değer veriyoruz. Köpek sorunu diye konuşan tüm insanlara biraz empati yapmalarını rica ediyorum. Köpekler havlıyor diye şikâyet etmeyelim. Kimseye zararı olmayan hayvanları topluyorlar. Hayvan toplamak istiyorlarsa dağa bağıra atılan hayvanları toplasınlar. Belediyelerin geri adım atacağına inanıyorum. Ancak toplamalar artarsa Türkiye'nin 81 ilinde bu kalabalığın yüz katı toplanacaktır" şeklinde konuştu.

"Bu kanunsuz uygulamayı yapanlara suç duyurusunda bulunacağız"

Avukat Yıltay Günay ise, "Sahipsiz hayvanların toplanmasının tek amacı rehabilite edilmesi içindir. Rehabilite edilen hayvanlar alındıkları yere geri bırakılmalıdır. Bu kanunsuz uygulamayı yapanlara suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.