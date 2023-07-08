Bu ayyaşlar ülkeyi kurtaracakmış...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı son yenilgisi sonrası CHP'de değişim sloganları giderek yükseliyor.

Kılıçdaroğlu bir yandan partide değişim sözü verirken, bir yandan da koltuğunu sağlamlaştırmak adına kendisine karşı olan birçok partiliyi çeşitli nedenlerle saf dışı bırakıyor.

CHP'de değişim amacıyla düzenlenen ve partinin ağır toplarının yer aldığı bir toplantıdaki rakılı sofra dikkat çekti.

Ankara Yakamoz Restoran'daki toplantıda 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer yer aldı.



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Kılıçdaroğlu, 9 yıl önce de partide değişim sloganıyla çıktığı olağanüstü kurultayda sert açıklamalarda bulunmuştu.

Rakı masasında "değişim" toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini akıllara getirdi.

5 Eylül 2014 tarihinde yapılan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığını koyduğu Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemde partideki elitleri eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elit olmak ayrı, elitist olmak ayrı. Elitlere yami seçkinlere saygım var. Otururlar konuşurlar, düşüncelerini topluma aktarırlar ve toplumu aydınlatırlar. Ama bir de elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğiz, herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil.

Bütün bu projeleri ürettik, çıkıp yeteri kadar anlattılar mı? Her şey genel başkandan beklenmez. Proje üretelim, adam gibi çalışacağız. Elitizmi reddediyorum. Ben bir cumhuriyet çocuğuyum, Dersimli Kemal'im ben."