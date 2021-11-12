Bu ayıp da bize yeter

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP ve HDP’li milletvekillerinin cezaevinde Sivas mazlumu Faruk Belkavli’yi ziyaret ederek sorunlarını dinlediğı öğrenildi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu olarak Kayseri Cezaevi yerleşkesinde temaslarda bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu öncülüğündeki heyetin, Kayseri Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ağır sara hastası Faruk Belkavli’yle görüşerek problemlerini dinlediği bildirildi. Yarım saati aşkın süre boyunca devam eden görüşmede Belkavli; ciddi boyuta ulaşan sağlık sorunlarını, 28 yıl boyunca yaşadıkları kesintisiz hak ihlallerini, cezaevindeki yiyecek problemlerini ve birçok sorunu milletvekillerine aktardığı bildirildi.

Bizim cenah nerede?

Mütedeyyin kesimin siyasetçisi, yazarı, medyası, sanatçısı, STK’sı azgın azınlığın tepkilerinden çekinip Sivas davasındaki zulme ses çıkaramazken, Akit’in haberlerinden sonra CHP ve HDP’nin Sivas mazlumu Belkavli’yi cezaevinde ziyaret etmesi “hazin” karşılandı.

Olay sürecinde Barolar Birliği’nin “Bunların avukatlığını kimse üstlenmesin” dayatmasına rağmen mazlumların savunmalarını yapan cesur avukatlardan Hüsnü Tuna ve Cüneyt Toraman Akit’e yaptıkları değerlendirmede, CHP ve HDP’lilerin gösterdiği bu hassasiyetin mütedeyyin kesim tarafından da hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Korkmayalım

Hüsnü Tuna: “Niyetlerini bilemesek de inşallah milletvekillerinin ziyareti hayırlara vesile olur. Hangi maksatla oraya gittiler ve Faruk Belkavli’yle neden görüştüler bilemiyoruz ama olumlu bir gelişmedir bu. Kasıtlı olarak onları hapiste ölüme mahkum etmeyi isteyen bir zihniyet var. Bunun karşısında bu ziyareti olumlu gelişme olarak görüyorum. Diğer insanların da bu mağdurları görmesine vesile olması açısından umutluyuz. Muhafazakar cenahın siyasetçisinden STK’sına, medyasına, hukukçusuna kadar bu mağduriyetlerle ilgili görev düşmektedir. Ziyaret edilebilir, bu davadaki yanlışlıklar konuşulabilir, haksızlıklar her platformda dillendirilebilir. Korkulmaması gerekiyor.”

Tahliye edilmeli

Cüneyt Toraman: “Burada bir katakulli olmadığını kendi gözleriyle görmüşlerdir. 45 kiloya kadar düşen adam bir deri bir kemik kalmıştır. Buna şahit olmuşlardır. 28 yıldır diri diri betona gömülen bu mazlumların sesini artık herkesin duyması gerekiyor. Sivas Davası’nın temelleri çürüktür. Ağır sara hastası Belkavli’nin yaşadıkları, bu mağduriyetlerin son aşamasıdır. Normal bir hukuk devletinde, herhangi birisinin başvurusuna da gerek olmaksızın hakimler bu dosyayı ele alır ve sanıkların tamamının tahliyesine karar verir. Bunlar protesto yürüyüşünden başka bir şey yapmadılar.”