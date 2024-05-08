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Aktüel Bu ayda doğanlar daha zeki oluyor!
Aktüel

Bu ayda doğanlar daha zeki oluyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 21:57:00 -
Bu ayda doğanlar daha zeki oluyor!

Yapılan araştırmalara göre çocukların zeka seviyesi doğdukları ayla doğru orantılı. Bilim insanlarının yaptıkları incelemede eylül ayında doğan çocukların daha zeki oldukları belirlendi.

Bilim insanları tarafından 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri dikkate alınarak yapılan çalışmada, en zeki çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi. 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların ABD'deki okul performansları dikkate alınarak yapılan çalışmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

En zeki çocuklar Eylül ayında doğuyor

Araştırmacılar, Eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performanslarının diğer aylarda doğan çocuklardan belirgin şekilde daha fazla olduğunu tespit etti. Bu çocuklar orta okul ve liselerde en başarılı olmalarının yanı sıra, üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde ediyor.

Başarılı çocukların aksine, en başarısız öğrenciler ise genellikle Ağustos ayında doğuyor. Başlangıçta oldukça şaşırtıcı gelen bu araştırmaya ilişkin ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu bir açıklama yayınladı.

ABD'de çocukların 6 yaşında okula başladığı ve bu nedenle araştırmanın 6 yaş itibarıyla yapıldığına dikkat çeken kurum, Eylül ayı ile Aralık ayı arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğan çocuklara göre daha büyük yaşlarda okula başlamasına dikkat çekerek, ilerleyen yaş nedeniyle zeka seviyenin arttığını öne sürdü.

En başarılı sporcular Ağustos ayında doğuyor

Bu çalışmaya paralel olarak yürütülen bir araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan insanların ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre önemli ölçüde daha uzun yaşadığı ortaya koyuldu.
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Her ne kadar ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda en başarısızlar gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimler ise ağustos doğumlu çocuklardan oluştu. futbol, basketbol ve birçok alandaki en yıldız oyuncuların ağustos ayı içerisinde dünyaya geldiği tespit edildi.

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