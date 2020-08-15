‘Bu atıklar kod yazıyor’ projesine güçlü destek,
Vodafone, karbon ayak izini küçültme hedefiyle hayata geçirdiği “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesinin kapsamını genişletiyor.
Vodafone’un elektronik atık bilincini artırmak ve geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla başlattığı projeye kurumsal iş ortakları da destek veriyor. Vodafone, 7 kurumsal iş ortağıyla birlikte 6 ilde 3 bin 700’den fazla çalışanın desteğiyle toplayacağı elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacak.