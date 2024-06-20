Bu araştırma çok konuşulur! İşte gençlik iksiri

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge bu defa taze buğday çimleri üzerinde çalışma yaptı. İnsanlığın var oluşundan bugüne insanların ömrünü daha uzun ve daha genç ve sağlıklı geçirmek için mücadele verdiğini belirten Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, taze buğday çimlerinin yaşlanmayı geciktirdiği gibi vücudu da genç tuttuğunu kaydetti.

Taze buğday çiminin, buğdayın genç sürgünlerinden elde edilen bir bitki özü olduğunu ve sağlık açısından birçok faydaları bulunduğunu kaydeden Başlık, “Buğday çimi A, C, E, K vitaminlerini barındıran, demir, kalsiyum, magnezyum minerallerine sahip amino asitler ve antioksidanlar gibi çeşitli besin maddeleri açısından zengin bir bitkidir. Yüksek düzeyde klorofil içerir, bu da vücuttaki oksijen taşıma kapasitesini artırabilir ve detoks etkisi sağlayabilir. Serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir, hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. Sindirim sağlığı için faydalı olan lif açısından zengindir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan buğday çimini bu çalışmamızda ele aldık” diyerek taze buğday çiminin kanserle mücadelenin yanında yaşlanmayı geciktirici olarak da kullanılabileceğini kaydetti.

Antioksidan özellikleri ve kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilecek bileşikler içermesi nedeniyle kanser önleyici olarak da değerlendirilebileceğini kaydeden Hakan Başlık, “Buğdayın genç sürgünlerinden elde edilen bu bitki özü, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle besleyici bir güç kaynağı olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki yüksek klorofil miktarıyla oksijen taşıma kapasitesini artırırken, antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyor. Özellikle bağışıklık sistemini destekleyici etkileriyle bilinen buğday çimi, içerdiği vitaminler ve antioksidanlarla vücudu hastalıklara karşı güçlendiriyor. Uzmanlar, buğday çiminin düzenli tüketiminin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgularken, doğru şekilde hazırlandığında ve tüketildiğinde potansiyel faydalarının artabileceğine dikkat çekiyor. Ancak herhangi bir sağlık programına başlamadan önce uzman görüşü almanın önemli olduğunu belirtiyorlar” diyerek buğday çiminin sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili araştırmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.