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Sağlık Bu araştırma çok konuşulur! Bakın kimler sigara içmeye daha yatkın
Sağlık

Bu araştırma çok konuşulur! Bakın kimler sigara içmeye daha yatkın

Yeniakit Publisher
2023-09-28 07:00:00 -
Bu araştırma çok konuşulur! Bakın kimler sigara içmeye daha yatkın

Bilim insanları, şizofreni hastalarının sigara içmeye genetik yatkınlığının olduğunu ortaya koydu.

Medicalxpress'in haberine göre, Oslo Üniversitesindeki Norveç Zihinsel Bozukluklar Araştırma Merkezinden Dr. Linn Rodevand liderliğindeki araştırma ekibi, şizofreni ile kardiyovasküler hastalık (KVH) risk faktörlerinin ilişkisini inceledi.

Bilim insanları, şizofreni ile KVH risk faktörleri, özellikle de sigara içmeye başlama ve vücut kitle indeksi arasında kapsamlı bir genetik örtüşme tespit etti.

Araştırmacılar, şizofreni ile sigara içme arasındaki genetik örtüşmenin, şizofreni hastalarının nikotinin bağımlılık yapıcı özelliklerinden daha fazla etkilenebileceği anlamına geldiğine işaret etti.

Özellikle şizofreni hastalarının nikotinin daha fazla güçlendirici etkilerini deneyimlediği ve nikotin eksikliğinde ise daha şiddetli "yoksunluk belirtileri gösterdiğini" öne süren bilim insanları, bu kişiler için "sigara içmenin bir tür kendi kendine ilaç tedavisini temsil edebileceğini" ifade etti.

Araştırmada, şizofreni hastalarının genetik olarak düşük vücut kitle indeksine yatkın olduklarına dikkat çekildi.
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Ayrıca, araştırmada, şizofreni ile sistolik ve diyastolik kan basıncı, tip 2 diyabet, lipidler ve koroner arter hastalığı arasında da birkaç ortak konum bulunduğu kaydedildi.

Araştırma, Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde yayımlandı.

Şizofreni, kişilerin gerçekliği anormal olarak yorumladıkları ve gerçek ile gerçek dışını birbirinden ayıramadıkları zihinsel bozukluk olarak biliniyor.

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