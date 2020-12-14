Bu araştırma çok ama çok konuşulur! Bülent Arınç'ı şoke edecek anket

Terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde açıklamalarda bulunan ve büyük tepki çeken Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden istifa etmişti.

İstanbul Ekonomi Araştıma ise Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili bir kamuoyu araştıması yaptı.

Araştırmadan çok çarpıcı sonuçlar çıktı.

Bülent Arınç’ın katıldığı televizyon programında Osman Kavala’nın tutukluluğuna “hayret ettiği” ve Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilebileceğini dile getirmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. İstanbul Ekonomi Araştıma, 'Aralık ayı birinci anketimizde katılımcılarımızın bu iki ismin tutukluluğu konusundaki düşüncelerini merak ettik ve sizin için araştırdık' sözleriyle 'Bülent Arınç'ın açıklamaları hakkında düşünceleriniz neler?' sorusunu vatandaşlara sordu.

İşte anketten çıkan o sonuçlar:

Ankete katılanların yüzde 51,5'i iki isminde tutukluluğunun devamını istiyor.

Yüzde 27,7'lik kesim ise tutukluğa karşı çıkıyor.

Yüzde 4,1'lik kısım Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıkıyor.

Yüzde 3,3'lük kesim ise Osman Kavala'nın tutukluluğunu doğru bulmuyor.

Yüzde 13,4'lük kesim ise söz konusu olaya ilişkin bir görüş bildirmiyor.

Genel sonuçlara bakıldığında katılımcıların %52 oranındaki çoğunluğu iki ismin de tutuklu kalmaya devam etmesi gerektiğini söylerken, katılımcıların %28’i iki ismin de tutukluğunu hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Yalnızca Demirtaş’ın tutukluluğunun hukuka uygun olmadığını dile getiren %4 oranında katılımcı bulunurken bu oran yalnızca Kavala’nın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu beyan edenlerde %3 olarak tespit edildi. Son olarak katılımcıların %13’ü konu ile ilgili herhangi bir fikir beyan etmedi.

Çağrısı toplum tarafından da destek görmedi

Bülent Arınç'ın HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala konusundaki tahliye talebi toplum tarafından destek görmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi toplumun büyük bir kesimi Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü ile bağlantısının olduğunu düşünüyor.