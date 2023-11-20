  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin

İYİ Parti'de deprem! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İsrail'e büyük darbe! Yerli ve milli çamaşır deterjanı üretildi: Kilosu 20 liradan satılacak

Altını olan kimseye borç vermesin, kimse de borç almasın! Uzman isim gram altın için şok tahminini paylaştı

AK Parti’den flaş karar! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş “Gazze” açıklaması! Az önce tüm dünyaya duyurdu

Bunlar fıkra değil gerçek! Birgün'den aynı günde 2 evlere şenlik haber

Dilan Polat hakkında neden ağız değiştirdiler? Sosyal medya bu gazetecileri konuşuyor!

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e 'Burkan füzesi' ile vuruldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak uyarı: Cihat Yaycı ‘Daha tehlikeli olacak’ diyormuş, çok fena
Otomotiv Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak
Otomotiv

Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak

Yeniakit Publisher
2023-11-20 20:53:00 - 2023-11-20 20:57:38
Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak

Otomobil fiyatlardaki artış vatandaşların ilgi odağı halinde olmuşken dev otomotiv markaları Kasım ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. '15 bin satar mı?' dediler yıl bitmeden 31 bini aştı! Türkiye otomotiv piyasasına damga vurdular. Vatandaşlar bu aracı almak için kapılarda sıraya giriyor.

Otomobil fiyatlardaki artış vatandaşların ilgi odağı halinde. Yıl sonuna doğru dev otomotiv markaları Kasım ayı kampanyalarını duyurmaya devam ederken gelen son haber sürücüleri heyecana boğdu. '15 bin satar mı?' dediler yıl bitmeden 31 bini aştı! Türkiye otomotiv piyasasına damga vurdular. Vatandaşlar bu aracı almak için kapılarda sıraya giriyor. İşte Türkiye'de çok satan o otomobil...

Türkiye'de en çok satılan aracın hangisi olduğunu öğrenince oldukça şaşıracaksınız. Bu marka piyasayı domine etti. Chery 15 binlik satış hedefiyle yola çıktığı Türkiye’de yılın sonlanmasına iki ay kala 31 bin adet sattı! Fiyatları görenler bayilere akın ediyor.

İşte Chery Türkiye Satış Rakamları 2023 Kasım!

15 BİN ADET

Ülkemizde birçok otomobil son dönemde yoğun ilgi gördü ancak kimse Chery gibi bir satışı yakalayamadı. Türkiye pazarına geldiğinde yani Mart ayının sonunda 15 bin adetlik bir satış hedefi olan dev marka, satışlarıyla herkesi patlattı.

Chery, Türkiye otomotiv pazarında OMODA 5, Chery Tiggo 7 Pro ve Chery Tiggo 8 Pro modellerini satışa sunuyor. Rakiplerine göre daha uygun fiyatları araçlar sunmaya başarmalarıyla fiyat/performans konusunda ön plana çıkan bir marka oldular.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

31 BİN SATIŞ SAĞLANDI

Bu alanda yakaladıkları başarı onların yılın tamamlanmasına iki ay kala satış hedeflerini ikiye katlayarak 31 bin adet satmalarını sağladı.
Chery modellerinin satış rakamlarına baktığım zaman Tiggo 8 Pro 10.786 adet, OMODA 5 10.277 adet ve Tiggo 7 Pro 9.977 adet sattığı sonucu karşıma çıkıyor. Bu üç modelin toplam satış rakamıyla Chery 31.040 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda.

TÜRKİYE'DE YOK SATIYOR

Chery’nin yeni gelecek modelleriyle birlikte Türkiye otomotiv pazarında ayda 50 bin adetin üzerinde satan bir marka olması kimse için sürpriz olmayacak.

Chery Omoda 5 fiyat listesi Kasım 2023

Comfort 1.180.000 TL

Luxury 1.300.000 TL

Excellent 1.400.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Kasım 2023

Comfort 1.195.100 TL

Luxury 1.350.000 TL

Excellent 1.450.000 TL

Almanya ülkesi! Hani Çağdaş Batı’da özgürlük olduğu için cinsel suçlar yaşanmıyordu!
Almanya ülkesi! Hani Çağdaş Batı’da özgürlük olduğu için cinsel suçlar yaşanmıyordu!

Dünya

Almanya ülkesi! Hani Çağdaş Batı’da özgürlük olduğu için cinsel suçlar yaşanmıyordu!

7 yılda bir ortaya çıkan gizemli ada! Bu kadarına da pes doğrusu: '2 gün burada kalınca doktor oldu'
7 yılda bir ortaya çıkan gizemli ada! Bu kadarına da pes doğrusu: '2 gün burada kalınca doktor oldu'

Aktüel

7 yılda bir ortaya çıkan gizemli ada! Bu kadarına da pes doğrusu: '2 gün burada kalınca doktor oldu'

Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?
Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?

Aktüel

Dilan-Engin Polat çifti ile ilgili flaş gelişme: Az önce duyuruldu! Bakın yeni avukat kim?

BAE'den Türkiye kararı dünyada gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü
BAE'den Türkiye kararı dünyada gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü

Dünya

BAE'den Türkiye kararı dünyada gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü

Sosyal medyada küfür ettirip tazminat alanlara kötü haber: Aman dikkat, sakın yapmayın!
Sosyal medyada küfür ettirip tazminat alanlara kötü haber: Aman dikkat, sakın yapmayın!

Aktüel

Sosyal medyada küfür ettirip tazminat alanlara kötü haber: Aman dikkat, sakın yapmayın!

Altında son dakika! Cebinde parası, altını olanlar: Kritik seviyeyi aştı, uzman açıkladı, gram ve çeyrekte yeni rekor geliyor
Altında son dakika! Cebinde parası, altını olanlar: Kritik seviyeyi aştı, uzman açıkladı, gram ve çeyrekte yeni rekor geliyor

Ekonomi

Altında son dakika! Cebinde parası, altını olanlar: Kritik seviyeyi aştı, uzman açıkladı, gram ve çeyrekte yeni rekor geliyor

Bölge gaz krizi ile boğuşuyor! O bölgeye yapılan İsrail saldırıları sonrası kil fırınlarına talep arttı
Bölge gaz krizi ile boğuşuyor! O bölgeye yapılan İsrail saldırıları sonrası kil fırınlarına talep arttı

Dünya

Bölge gaz krizi ile boğuşuyor! O bölgeye yapılan İsrail saldırıları sonrası kil fırınlarına talep arttı

Türkiye bombası: Ukraynalılar Türk yapımı otomatik bomba atar kullanmaya başladı! Rusya için büyük darbe!
Türkiye bombası: Ukraynalılar Türk yapımı otomatik bomba atar kullanmaya başladı! Rusya için büyük darbe!

Gündem

Türkiye bombası: Ukraynalılar Türk yapımı otomatik bomba atar kullanmaya başladı! Rusya için büyük darbe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23