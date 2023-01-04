Bu altın tahmini vatandaşa dolar, euro, ne varsa bozdurtur! Gram altın Haziran'da o rakamı görecek

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram altın yeni rekorunu kırarak tarihi zirveyi gördü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 6 ay aranın ardından 1850 doları test etti. Bu durum altın piyasasını hareketlendirdi. 2022’yi rekor fiyatla tam bin 100 lira ile kapatan gram altındaki yükseliş 2023’de yani yeni yılda da devam ediyor. Yatırımcıların altın fiyatları ile ilgili en çok merak ettiği konu ise zirvenin ne olacağı oldu.

Altın Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar da altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika bilgilerini değerlendirdi. Amcalar açıklamasında “Biz bu rekorun daha da devam edeceği. Bin 500 lira ve üzerindeki seviyeleri göreceğini tahmin etmekteyiz. 6 ay ve 7 ay sonra baktığımızda gram altın bin 500 lira seviyelerine oturmuş olacak. Yani bu arada geçen sürede gram altında ufak tefek düşüşler yaşanabilir ama düşüşler vatandaşı da yatırımcısını da korkutmasın. Her düşüş bir alım fırsatıdır” ifadelerini kullandı.

En güvenli yatırım aracı

Gram altının güvenilir bir yatırım aracı olduğuna da dikkat çeken Altın Piyasası Uzmanı Amcalar şu ifadeleri kullandı:

‘Gram altın da aslında her zaman söylediğimiz gibi güvenilir liman olduğunu bir kez daha bize kanıtlamış oldu. Baktığımızda 2022 yılı başında gram altın 800 lira seviyesindeydi ve yılı 1100 liranın üstünde kapattı. Bu her geçen gün de üstüne koyarak devam ediyor. Gram altına baktığımız zaman güvenilirliğini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini görüyoruz’