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Sosyal Medya Bu alçaklığı da gördük! Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırdı
Sosyal Medya

Bu alçaklığı da gördük! Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 19:52:00 -
Bu alçaklığı da gördük! Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırdı

Esenyurt'ta yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran bir kadın polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırgan kadının, çocuğu ile yolda yürüyen bir kadını da kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırıyor. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırıyor.

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Özellikle kapalı kadınlara saldırdı"

Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, “Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık” dedi.

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