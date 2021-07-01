Bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Haziran ayı genelgesi ile birlikte Pazar günleri ve hafta içi saat 22.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağı Temmuz ayı itibariyle uygulanacak olan normalleşme kararları ile birlikte kaldırıldı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz itibariyle yeni dönem resmen başladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, genelgede, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 'Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla, halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.