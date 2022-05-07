Bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı? 7 Mayıs canlı maç programı
Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, 1. Lig’de düşen takılar da netleşti. Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor ile berabere kalmasıyla Çaykur Rizespor ve Altay Spor Toto 1. Lig'e düştü. Peki bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı?
Süper Lig'de 36. haftasında derbiye ev sahipliyi yapacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Süper Lig'in 36. haftasındaki Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı. İtalya Serie A'nın 36. haftasında Genoa ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Genoa, 2-1'lik skorla kazanırken, Inter, evinde Empoli'yi ağırladı. Müsabakayı Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazandı. İşte 7 ve 8 Mayıs günün maçları:
Bugün kimin maçı var?
16.00 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
17.00 Crystal Palace-Watford S Sport +
17.00 Chelsea-Wolverhampton S Sport +
17.00 Burnley Aston Villa S Sport +
17.15 Athletic Bilbao-Valencia Spor Smart
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
19.30 Brighton-Manchester United S Sport
21.45 Liverpool-Tottenham S Sport
22.00 Real Betis-Barcelona Spor Smart
8 Mayıs Pazar kimin maçı var?
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Leicester City-Everton S Sport
16.00 Arsenal-Leeds United S Sport
16.00 Norwich City-West Ham United S Sport +
17.15 Villarreal-Sevilla Spor Smart
18.05 Lorient-Marsilya BeIN Connect
18.30 Manchester City-Newcastle United S Sport
18.30 Bayern Münih-Stuttgart BeIN Connect
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
21.45 PSG-Troyes BeIN Connect
21.45 Verona-Milan S Sport
22.00 Atletico Madrid-Real Madrid Spor Smart
9 Mayıs Pazartesi maç programı
20.00 Antalyaspor - Konyaspor