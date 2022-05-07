Bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı? 7 Mayıs canlı maç programı

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, 1. Lig’de düşen takılar da netleşti. Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor ile berabere kalmasıyla Çaykur Rizespor ve Altay Spor Toto 1. Lig'e düştü. Peki bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı?