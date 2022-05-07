  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'liler birbirine girdi! Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na üstü kapalı 'gezi' eleştirisi

Küba'da otelde büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan cevap: Gerçekliği yok

Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Atilla Taş... İmamoğlu, tepki gösteren CHP'li yandaşlara gol attı

'İsraf' diye gelenler, israfın zirvesine çıkmışlar! Savunmaları da işte bu

Ekonomist Hatice Kolçak kiracılara kara haberi verdi: Kira artış oranı o rakamı görecek

Fransa'da cami kundaklandı! Büyük hasar oluştu

Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a: AK Parti bu provokasyonlara geçit vermeyecektir!

Et fiyatları hakkında önemli açıklama

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı 'aksakallı' hikayesi gülümsetti
Spor Bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı? 7 Mayıs canlı maç programı
Spor

Bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı? 7 Mayıs canlı maç programı

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, 1. Lig’de düşen takılar da netleşti. Süper Lig'de Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor ile berabere kalmasıyla Çaykur Rizespor ve Altay Spor Toto 1. Lig'e düştü. Peki bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 08:28:00 - 2022-05-07 08:28:49
Bu akşam kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda canlı? 7 Mayıs canlı maç programı

Süper Lig'de 36. haftasında derbiye ev sahipliyi yapacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Süper Lig'in 36. haftasındaki Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı. İtalya Serie A'nın 36. haftasında Genoa ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Genoa, 2-1'lik skorla kazanırken, Inter, evinde Empoli'yi ağırladı. Müsabakayı Inter, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazandı. İşte 7 ve 8 Mayıs günün maçları:

Bugün kimin maçı var?

16.00 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

17.00 Crystal Palace-Watford S Sport +

17.00 Chelsea-Wolverhampton S Sport +

17.00 Burnley Aston Villa S Sport +

17.15 Athletic Bilbao-Valencia Spor Smart

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

19.30 Brighton-Manchester United S Sport

21.45 Liverpool-Tottenham S Sport

22.00 Real Betis-Barcelona Spor Smart

8 Mayıs Pazar kimin maçı var?

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Leicester City-Everton S Sport

16.00 Arsenal-Leeds United S Sport

16.00 Norwich City-West Ham United S Sport +

17.15 Villarreal-Sevilla Spor Smart

18.05 Lorient-Marsilya BeIN Connect

18.30 Manchester City-Newcastle United S Sport

18.30 Bayern Münih-Stuttgart BeIN Connect

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

21.45 PSG-Troyes BeIN Connect

21.45 Verona-Milan S Sport

22.00 Atletico Madrid-Real Madrid Spor Smart

9 Mayıs Pazartesi maç programı

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay