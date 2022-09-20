Bu akşam kimin maçı var? 20 Eylül 2022 Salı? Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'de 7. hafta itibariyle heyecan iyice arttı. Birbirinden çekişmeli maçların oynandığı son haftada zirve iyice kızıştı. Bu hafta ise milli ara başladı ve futbolseverler maçların ne zaman oynanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, söz konusu durumla ilgili bilgiler ve bugün maç var mı sorusunun cevabı...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-23 sezonunun ilk milli arası 19 Eylül günü başladı. Milli maç arası 27 Eylül'de son bulacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de ise maçlar 1 Ekim'de Kasımpaşa - Gaziantep FK mücadelesi ile başlıyor.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI

22 Eylül Perşembe günü saat 21.45 Türkiye - Lüksemburg (Başakşehir Fatih Terim Stadı)

25 Eylül Pazar günü saat 21:45 Faroe Adaları - Türkiye (Torsvollur Stadı)

Her iki karşılaşmada TRT 1'den naklen yayımlanacak.