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Kadın - Aile Bu akşam Karamelli Tatlı'yı deneyin
Kadın - Aile

Bu akşam Karamelli Tatlı'yı deneyin

Pratik ve kolay hazırlayabileceğiniz çok hafif sütlü bir tatlı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 18:45:00 -
Bu akşam Karamelli Tatlı'yı deneyin

Pratik ve kolay hazırlayabileceğiniz çok hafif sütlü bir tatlı.

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 100 gr. tuzsuz tereyağı
  • Yarım su bardağı un.
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü
  • 170 gr. şeker (bir su bardağından bir parmak eksik)

Karameli İçin;

  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • Yarım su bardağına yakın su

Yapılışı

Tereyağını bir tencerede eritin ve unu ilave edin. Unun rengi değişene kadar kavurun. Sonrasında sütü yavaşça dökün ve yumuşak kıvam almasını sağlayın. Şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin. Vanilya özünü ilave edip ocaktan alın. Soğumasını bekleyin.  Diğer bir kaseye şeker eriyene kadar karıştırın.  Hazırladığınız nişastayı kıvam alana kadar karıştırın. Soğuttuğunuz muhallebinin üzerine dökün. İstediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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