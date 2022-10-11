Bu ağacın boyu 83,4 metre!

Yeni Akit Ankara

“Abias ernestii var salouenensis” adlı rekor uzunluktaki ağaç, Güneybatı Çin’deki Tibet Özerk Bölgesi’nin yüksek yaylasında bulunuyor. Ortalama rakımı 2 bin 800 metre olan bölge çok yağış alıyor; iklimi yumuşak ve orta derecede güneşli havaya sahip.

Ağaç, ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Botanik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir inceleme sırasında keşfedilmişti. Bu bağlamda araştırmacılar, bir ormanda boyları 75 metreyi aşan çok sayıda dev ağaç keşfetmişlerdi. Bunlar arasında bulunan “Abies ernestii var. salouenensis"in boyu da o ilk keşif sırasında drone aracılığıyla 84,2 metre olarak ölçülmüştü.

Bu kez Botanik Enstitüsü, Shanghai Chenshan Botanik Bahçesi ve diğer enstitülerin araştırmacılarından oluşan bir grubun ağustos ayında yerinde yaptığı yeni ölçümler, adı geçen ağacın boyunun 83,4 metre olduğunu gösterdi. Ayrıca araştırmacılar söz konusu aracın göğüs hizasındaki çapının 2,07 metre olduğunu ölçtüler ve ağacın 380 yıllık olduğu görüşünde birleştiler.