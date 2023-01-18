Bu adamın ar damarı çatlamış! Yaşından başından utan be ihtiyar

Sözcü'nün soyadından nasipsiz yazarı Necati Doğru, yine doğrularla yanlışları ters yüz etti. "Utanmazlık!" başlığını attığı yazısında, Türkiye'ye 20 yılda çağ atlatan AK Parti'ye utanmazca saldıran Doğru, "ar damarının çatladığını" da gözler önüne serdi.

Doğru, kendi deyimiyle "utanmazlığın ilacının olmadığını" kanıtladığı yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Hiçbir hedef tutmadı.

Yoksulluk zirve yaptı.

Yolsuzluk tavan yaptı.

Yasaklar tepe yaptı.

Yozlaşma üste çıktı.

Yalancılık bini geçti.

Ahlak en dibe battı.

(...)

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(...)

Ar damarlar çatladı.

(...)

Demokrasi çöktü.

Adalet de çöktü.

(...) Gelecek umudu bitti.

Toplum coşkusu söndü.

Güzel günler hayal oldu.

(...) İktidar sözcüleri ile iktidar yazarları gazetelerinde ve TV ekranlarında son 30 gün boyunca hemen her yazıda; “Altılı Masa'da derin kaos çıktı. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in arası İmamoğlu yüzünden açıldı. Babacan, Kandil ağzıyla konuştu. Davutoğlu, sivil darbe yaptı. HDP Cumhurbaşkanı adayı açıklayabileceğini duyurdu” yazıları yazıyorlar. Halkı inandırabilecekleri bir tek sözleri kalmadı. Umutlarını “Altılı Masa'nın çökmesine” bağladılar.

Utanmazlık uçurum yaptı!

Utanmazlık ilacı yok."