Müdür bu iftiracıya dava açmalı! Az iç Hüseyin okuduğunu da anlamıyorsun

CHP’li Hüseyin Aygün, gerici ve yobaz Cumhuriyet ile Oda TV’nin yeni operasyonuyla harekete geçti. Lise müdürünü açık açık hedefe koydu.

Sarhoş Hüseyin Aygün müdürü böyle hedef gösterdi

Rakı sofralarının müdavimlerinden CHP’li Hüseyin Aygün, sosyal medya hesabından İstanbul Maltepe’deki Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba’yı bu sözlerle hedef gösterdi:

“Bu zat, müdürü olduğu lisede Taliban rejimini kurmuş.

Öğrencilere orucu mecbur kılmış.

Okulun öğrencileri ve veliler Ulvi Ziya Akbaba'ya dava açmalı..”

Gerici Cumhuriyet ve Oda TV yine bir müdürü hedefe koydu

‘Helalleşelim’ diyerek meydan okuyan Kemal Kılıçdaroğlu’nun medya organlarından Cumhuriyet ve Oda TV Müslümanların inanç değerleri üzerinden operasyon içerikli haberlerini sürdürüyor. ‘İslam düşmanlığı’ kronikleşmiş ve tedavisi de asla mümkün olmayan CHP yandaşı Cumhuriyet ve Oda TV, bu kez yine bir lisenin müdürünü hedef tahtasına oturttu.

Laikçi yobazların hedefindeki müdür Akın görevinden alınmıştı!

CHP yandaşı Eğitim İş Sendikası’na mensup sözde öğretmenlerin kumpası sonucu kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturmaları yönünde bir tavır ortaya koyan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, laikçi yobazların saldırısına uğramış ve görevinden alınmıştı. Müdür Akın’a karşı yoğun kamuoyu desteğinin ardından ise yeniden görevine iade edilmişti.

Bu kez hedeflerinde o okulun müdürü var!

Müslümanların tüm değerlerine saldıran gerici haberleriyle bilinen CHP yandaşı Cumhuriyet ve Oda TV, işbirliği yaparak bu kez İstanbul Maltepe’deki Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba’ya operasyona girişti. Karanlık merkezlerin tetikçisi Oda TV, “Müdürden öğrencilere oruç talimatı: Yemeyin”, Cumhuriyet ise, “Okul müdüründen öğrenci ve öğretmenlere ‘oruçluların yanında yemek yemeyin’ talimatı” başlıklı gericilik kokan haberleriyle müdür Akbaba’yı hedefe oturttu.

Tekzipçi Cumhuriyet’ten yine İslam düşmanlığı

Türkiye’de hemen hemen hergün mahkemelerden tekzip yiyen ‘yalancı’ Cumhuriyet haberinde, “İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Atilla Uras Anadolu Lisesi'ndeki skandal talimat ortaya çıktı. Gerici okul müdürü Ulvi Ziya Akbaba'nın oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin Ramazan ayı boyunca okul içinde yalnıza kantin ve mutfakta yemek yemesine ilişkin talimat gönderdiği ortaya çıktı. Eğitim-İş Sendikası, "AKP eğitimde gericilik konusunda vites yükseltmiştir. Okul yöneticileri ve milli eğitim müdürlerinin gericilik konusunda bir yarışa girdikleri açıkça gözlenmektedir" açıklamasında bulundu.” ifadelerine yer verdi.

Tetikçi karanlık Oda TV’de müdüre saldırdı

Habercilik yerine ‘operasyon merkezi’ mantığıyla faaliyetlerde bulunan CHP yandaşı Oda TV, “Müdürden öğrencilere oruç talimatı: Yemeyin” başlıkla haberinde “İstanbul Maltepe'deki Atilla Uras Anadolu Lisesi'nde müdür Ulvi Ziya Akbaba, oruç tutmayan kişilerin, oruç tutan öğrenci ve öğretmenlerin bulunmadığı alanda yemek yemeleri gerektiğini içeren bir talimat gönderdi.” denildi.