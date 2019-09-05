"Bu adama çip takıp izleyin"

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Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki HDP ziyaretine sert tepki gösterdi. Sofuoğlu, "Orada ne işi var? Görev yeri orası mı?" diye sordu.

"İmamoğlu'nun HDP ziyareti boşuna değil"

Ebubekir Sofuoğlu, "TR, sınır ötesi operasyona hazırlanırken Mayıs 2015te Ekrem Dumanlı'nın Diyarbakır BBB ziyaretinden iki ay sonra Hendek terörü başladı. TR, Fıratın Doğusuna operasyona hazırlanırken İmamoğlunun Diyarbakır HDP ziyareti boşuna değil. Bu adama ÇİP takıp izleyin. Orada ne işi var?" sözleriyle tepki gösterdi.

"Görev yeri orası mı?"

Gözünüzü açın diyerek uyaran Sofuoğlu, "İçişleri Bakanı mı, Cumhurbaşkanı mı? Görev yeri orası mı? Çakma GUAİDO Ne arıyor orada? Demokrasi ondan mı soruluyor? Mesela; Ankara BBB Mansur Yavaş gitmiyor da bu neden gidiyor. Yarın bunun arkasından ülkesine ateş edecek SOSYAL MEDYA koyunları: AĞZINIZI DEĞİL, GÖZÜNÜZÜ AÇIN" dedi.