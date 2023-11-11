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Gündem Bu adam Prof, bu adam İstanbul Üniversitesi eski rektörü!
Gündem

Bu adam Prof, bu adam İstanbul Üniversitesi eski rektörü!

Yeniakit Publisher
2023-11-11 14:08:00 -
Bu adam Prof, bu adam İstanbul Üniversitesi eski rektörü!

“Hani TOGG nerede, hani yerli otomobil?” diye diye milletin başının etini yiyen, yerli otomobil üretilemeyeceği imasıyla aylarca insanlar üzerinde algı oluşturmaya çalışan ancak TOGG piyasaya sürüldükten sonra balon gibi sönen muhalifler, şimdi de, “Hani Ay’a gidiyorduk?” demeye başladı!.. İstanbul Üniversitesi eski rektörü Mesut Parlak’ın son yazısı pes dedirtti.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, 2023 itibariyle yola indi. Dünyanın gıpta ile izlediği ve kamuoyu tarafından çok beğenilen T10X modeli, memleket muhaliflerinin de sesini kesti.

TOGG duyurulduktan sonra durmadan, “Hani araba nerede? Hani yerli otomobil üretiyordunuz?” diyerek insanlar nezdinde, “Türkiye araba falan üretemez” algısı oluşturmaya kalkışan muhalifler, T10X sokağa indikten sonra balon gibi söndü.

Ancak aynı tayfa, şimdi de, “Hani Ay’a gidecektik?” yaygarası koparmaya başladı. Sözcü’de köşe yazan İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, kendince hükümete yüklendi.

Yazısında güldürmeyen bir fıkraya yer veren Parlak, yazısını şöyle bitirdi:
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