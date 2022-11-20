Bu adam neyin kafasını yaşıyor! "Taksim saldırısı cihatçı örgütlerin eylemi"
KRT TV canlı yayınında konuşan emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısının PKK'nın Suriye uzantısı tarafından gerçekleştirildiğini inkar ederek, "Taksim saldırısının, cihatçı örgütlerin eylemi olduğunu düşünüyorum; bir illüzyonla karşı karşıyayız." dedi.
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Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, KRT TV canlı yayınında konuştu.
İktidar düşmanlığı ile İstanbul İstiklal Caddesi'nde faili ve bağlantıları ortaya çıkan terör saldırısının PKK ile ilişkisi olmadığını söyleyecek kadar akıl dışı davranan Solmaztürk, "Benim okumam bu saldırı PKK ile ilgili değil. Dinci şeriatçı örgütlerin eylemi. PKK-PYD’nin TSK’nın hışmını üzerine çekmesi için şu anda sebep yok. Ama İdlip'te var; ben bu riske uzunca süredir dikkat çekiyordum." dedi.
Bakan Soylu'yu da hedef aldı!
Solmaztürk, saldırının sebebini şu izan dışı sözlerle değerlendirdi: Sanıyorum seçimlere kadar Erdoğan’a süre verildi, Şam’la görüşme için. Cihatçı örgütler de buna yönelik mesaj veriyorlar. Benim okumam dinci şeriatçı grupların verdiği mesajdır.
Açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef alan Haldun Solmaztürk, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği hiçbir şeyi ciddiye almıyorum çünkü İçişleri Bakanı bu işlerden anlamayan biri olarak bu makama geldi." ifadelerini kullandı.
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