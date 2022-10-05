Bu adam hala Din Kültürü Öğretmeni! Cemil Kılıç: Başörtüsü Allah'ın emri değildir

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışından sonra bir yazı kaleme alan Cemil Kılıç, topluma sapkın fikirlerini aşıladı.

"Başörtüsü Allah'ın emri değildir." ifadeleri ile farzı inkar eden Kılıç, "Kur’an’da 'tesettür' sözcüğü yoktur. İslam adına etrafında bu kadar büyük fırtınalar koparılan bir kavramın, yani 'tesettür' ifadesinin İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an’da bulunmaması önemlidir. Bu da gösteriyor ki, 'tesettür' sözcüğü dinsel bir kavram olarak sonradan oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

"Allah'a iftira atıyorlar"

Başörtüsünün farz olduğunu beyan edenleri hedef alan Cemil Kılıç, "Örtünme denildiğinde egemen dinci çevrelerin öne sürdüğü ilk Kur’an sözü / ayet, Işık Bölümü 31. Söz / Nur Suresi 31. Ayettir. Bu ayetten yola çıkarak tesettürü ve başörtüsünü Allah’ın farzı diye takdim eden egemen dinci çevreler, gerçeği söylemek gerekirse Allah’a iftira atıyorlar. Oysa Kur’an’da der ki; “…Allah’a iftira atandan daha zalim kim vardır?” (Hud Bölümü 18. Söz / Hud Suresi 18. Ayet)" dedi.

Kılıç, sapkın fikirlerini aktarmaya şöyle devam etti:

Ayrıca Kur’an’da örtünme ile ilgili ayetlerin hiçbirinde bir buyruk / emir yoktur. Bir öğüt / tavsiye söz konusudur. Zira emir olsaydı, yapılmadığında öngörülen ceza da belirtilirdi. Oysa örtünme ile ilgili ayetlerin hiçbirinde bu kurala uymayacak olanlara verilecek herhangi bir cezadan bahsedilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

İslam, kadının dişil kimliğine darbe indirmeyi amaçlayan bir din değildir. Kadının dişiliği onun doğasıdır. O doğaya aykırı ve zorlama hükümler, İlahî amacı saptırmaktır. Kadın, dişiliğinin gereği olarak güzel görünmeye çalışacak, süslenecek ve beğenilme duygusunu yaşamak isteyecektir. Bu, ona Allah tarafından verilmiş bir haktır. Bu hakkın ezilip yok edilmesi kesinlikle zulümdür.