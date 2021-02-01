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Gündem Bu acıya yürek dayanmaz! Askere gitti, tüm ailesini toprağa verdi
Gündem

Bu acıya yürek dayanmaz! Askere gitti, tüm ailesini toprağa verdi

Samsun’da askeri birliğine teslim olduktan sonra meydana gelen trafik kazasında anne, babası ve kardeşini kaybeden Mürsel Çelik, ailesini toprağa verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:10:00 -
Bu acıya yürek dayanmaz! Askere gitti, tüm ailesini toprağa verdi

İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 47 yaşındaki Mustafa Çelik, vatani görevini yapmak üzere 24 yaşındaki oğlu Mürsel Çelik’i Samsun’da birliğine teslim etti.

Dönüş yoluna geçen aile, Samsun-Ankara Karayolu'nun 34. kilometresinde kaza yaptı. Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticareti araç, yoldan çıkarak devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Çelik, 41 yaşındaki eşi Gülbahar Çelik ile 22 yaşındaki oğlu Gürsel Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Armutalan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köy meydanında helallik alındıktan sonra cenazeler traktör römorkuna konularak köy mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta önce annenin, daha sonra baba ile oğlunun cenaze namazı kılındı. Hayatının en büyük acısını yaşayan Mürsel Çelik, metanetini korumaya çalıştı. Cenazeler yan yana eşilen mezarlarda toprağa verildi.

"Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğim"

Ailesine son görevini yapan Mürsel Çelik, ”Söylenecek pek bir şey yok. Takdiri ilahi diyoruz. Rabbimden gelen bir şey, böylesi kısmetmiş. Hayat bir şekilde devam ediyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğim. Babam beni birliğe teslim ettikten birkaç saat sonra kaza yapmış” dedi.

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Yorumlar

Gokhan

Allah yardimcin olsun kardesim.Basin sag olsun.
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