Bu 8 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, 8 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illeri için yarın saat 17.00'dan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlardan; ani sel, su baskını ve yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yağışların 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edeceği ve sıcaklıkların ise 6 ile 10 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz için önemli uyarı

Bu gece Karadeniz'in orta bölümlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarından itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde etkili olacağı kaydedildi.

Yağışların yarın gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Ordu ile Giresun'da çok kuvvetli olacağı kaydedilirken vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.